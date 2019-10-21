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      Я вперся і не відступав від свого, – Балух про накази російських тюремників

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      Володимир Балух
      Володимир Балух / www.ukrinform.ua/

      Звільнений з російського полону Володимир Балух вважає, що побудувати повноцінну систему безпеки на планеті можна лише на руїнах Кремля.

      Про це він сказав в інтерв'ю виданню НВ та пояснив: "З Кремлем будувати ніякі відносини неможливо".

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      Однак, він зазначив, що йому приходили листи підтримки від росіян. 

      "Можу процитувати повідомлення, яке надіслала мені одна москвичка. "Дізналася сьогодні про затримання Олега Приходька. Як страшний сон, який вже бачила раніше: ніби історії Сенцова і ваша зшиті в одну і все по-новому. Не знаю, як ми, росіяни, будемо відмиватися від усього цього. Який же це нестерпний сором. Як чорти невгамовні причепилися до вас і не відстаємо".

      Що робити з Росією? Будувати відносини з такими людьми, як ця москвичка,
      – наголосив Балух. 

      Він також розповів: "Знаєте, у таборі тебе ніхто за людину не вважає. Ти повинен, зобов’язаний все виконувати, як накаже тюремне начальство. Але я вперся і не відступав від свого, наприклад, ніяких ранкових шмонів. І з часом тюремники зрозуміли, що тиснути на мене марно. Так ось, якщо є впевненість у своїй правоті – вороги все одно відступлять".

      Що відомо про Володимира Балуха? Кримчанин, якого затримали проросійські силовики 8 грудня 2016 року на півострові.Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Росії Заручники Українці в полоні РФ Володимир Балух Анексія Криму Україна – Росія
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