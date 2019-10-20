Експолітв'язень Балух: Ніколи не зрозумію тих українців, які "втомилися від війни"

Звільнений з російського полону 7 вересня у рамках обміну 35 на 35 Володимир Балух не розуміє тих українських громадян, які говорять, що "втомилися від війни на Донбасі".

Колишній політв'язень розповів НВ про своє ставлення до гібридної війни на Донбасі.

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Володимир Балух у цьому контексті згадав про свою розмову з главою Української православної церкви Епіфанієм.

Ми були на зустрічі з митрополитом Епіфанієм у Михайлівському соборі. І він сказав таку річ: "Як можна втомитися від любові до своєї землі, від любові до Батьківщини, до рідних і близьких?". Дійсно, як можна відмовитися від себе?

– наголосив експолітв'язень Кремля.

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Раніше Володимир Балух розповів про своє перебування в ув'язненні. Тортури почали застосовувати одразу після прибуття до колонії.

Він згадав, що били по ногах, в область печінки і нирок, по голові. За його словами, в такі моменти важко розуміти, скільки минуло часу. За його відчуттями тортури тривали близько 20-30 хвилин. Балух додав, що отримав близько 150 ударів електрошокером, а також були тортури холодом.

Зазначимо, що 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією у форматі "35 на 35". РФ повернула до України 24 полонених моряків і 11 політв'язнів: Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Едема Бекірова, Євгена Панова й Артура Панова.

Що відомо про Володимира Балуха?Володимир Балух родом із Криму. Займався фермерством та був українським активістом.



Окупаційна влада РФ затримала Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.



7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією , бранець Кремля повернувся на Батьківщину.