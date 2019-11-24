Балух розповів, як витримав голодування у російській колонії

Звільнений український політв'язень Володимир Балух, який був незаконно засуджений у Росії до майже п'яти років, більше 200 днів голодував у колонії.

В інтерв'ю 24 каналу Володимир Балух розповів, що отримував багато листів від людей, там були цитати Ремарка (німецький письменик Еріх Марія Ремарк – 24), що стосується голодування, і у них дуже влучно описано те, що відчуває людина, коли голодує.

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"Насправді, на питання звідки беруться сили на голодування, скажу, що ні звідки. Коли ти впираєшся і розумієш, що з цим абсолютним злом, з яким змагається Україна, будь-яка твоя поступка його живить. Відступити від своєї позиції додає злу натхнення", –

Вони починають показувати пальцями і казати "от, бачите: які там герої",

– сказав колишній політв'язень.

За його словами, це було самоусвідомлення, що не можна і на йоту поступатися, бо це надає сили злу і тоді починається його наступ.

"І з огляду на те, коли я розбудовував своє життя і перебування в полоні, я розумів, що не можна поступатися злу. Це додавало мені сил", – підсумував Балух.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Балухом:

Що відомо про Володимира Балуха?Володимир Балух родом із Криму. Займався фермерством та був українським активістом. Окупаційна влада РФ затримала Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.



7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.



Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу