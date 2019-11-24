08:03
24 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів
      Вєсті Кремля
      23:01, 22 листопада
      Вєсті.UA: Хатинка для Діда Мороза за 6 мільйонів. Навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Балух розповів, як витримав голодування у російській колонії

      161 Читать новость на русском
      Володимир Балух / www.radiosvoboda.org

      Звільнений український політв'язень Володимир Балух, який був незаконно засуджений у Росії до майже п'яти років, більше 200 днів голодував у колонії.

      В інтерв'ю 24 каналу Володимир Балух розповів, що отримував багато листів від людей, там були цитати Ремарка (німецький письменик Еріх Марія Ремарк – 24), що стосується голодування, і у них дуже влучно описано те, що відчуває людина, коли голодує.

      Читайте також: Я вперся і не відступав від свого, – Балух про накази російських тюремників

      "Насправді, на питання звідки беруться сили на голодування, скажу, що ні звідки. Коли ти впираєшся і розумієш, що з цим абсолютним злом, з яким змагається Україна, будь-яка твоя поступка його живить. Відступити від своєї позиції додає злу натхнення", – 

      Вони починають показувати пальцями і казати "от, бачите: які там герої",
      – сказав колишній політв'язень.

      За його словами, це було самоусвідомлення, що не можна і на йоту поступатися, бо це надає сили злу і тоді починається його наступ.

      "І з огляду на те, коли я розбудовував своє життя і перебування в полоні, я розумів, що не можна поступатися злу. Це додавало мені сил", – підсумував Балух.

      Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Балухом:

      Що відомо про Володимира Балуха?Володимир Балух родом із Криму. Займався фермерством та був українським активістом. Окупаційна влада РФ затримала Балуха у 2016 році.  Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

      7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.

      заручники балух сенцов
      Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

      Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      585
      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Балух Заручники Українці в полоні РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      23 листопада , 23:00 Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      Павло Казарін 699
      Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      23 листопада , 22:20 Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      Емал Набі 944
      Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      23 листопада , 22:00 Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      Ольга Черненко 1529
      Голодомор: только факты и статистика
      23 листопада , 20:01 Голодомор: только факты и статистика
      Олександр Палій 1 13402
      Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      23 листопада , 19:00 Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      Віталій Дейнега 686
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук