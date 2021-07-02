Об этом сообщил советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк. Он прокомментировал слова пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

К теме Никакой подготовки нет, – Кремль о встрече Зеленского и Путина

В ОП отреагировали на слова Пескова

Это банальные психологические уловки россиян,

– отметил Подоляк.

Отметим, что Песков заявил, что подготовка к очной встрече Зеленского и Путина вообще не проводится. Якобы в Москве обиделись на слова Зеленского о различии русского и украинского народов.

Что именно сказал Зеленский

Во время прямой линии с россиянами Владимир Путин отвечал на вопрос, почему Украина не попала в список "недружественных" стран. Путин сказал, что якобы русские и украинцы – один народ, разделенный внешними факторами.

На это сразу отреагировал президент Украины. Зеленский сказал, что русские и украинцы никогда не были одним народом, хотя у них много общего было в прошлом.

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Обратите внимание! Зеленский предложил Путину встретиться еще в апреле 2021 года – когда у восточной украинской границы собирались российские войска. Путин сначала посоветовал вести переговоры с боевиками, а затем пригласил главу Украины в Москву. Среди вероятных мест встречи называли Ватикан, Тель-Авив и Вену.