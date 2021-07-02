Про це повідомив радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк. Він прокоментував слова прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.

До теми Жодної підготовки нема, – Кремль про зустріч Зеленського та Путіна

В ОП відреагували на слова Пєскова

Це банальні психологічні виверти росіян,

– зазначив Подоляк.

Зазначимо, що Пєсков заявив, що підготовка до очної зустрічі Зеленського та Путіна взагалі не проводиться. Мовляв, у Москві образились на слова Зеленського про відмінність російського та українського народів.

Що саме сказав Зеленський

Під час прямої лінії з росіянами Володимир Путін відповідав на питання, чому Україна не потрапила у список "недружніх" країн. Путін сказав, що, мовляв, росіяни та українці – один народ, розділений зовнішніми чинниками.

На це одразу відреагував президент України. Зеленський сказав, що росіяни і українці – ніколи не були одним народом, хоча в них багато спільного було в минулому.

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Зверніть увагу! Зеленський запропонував Путіну зустрітись ще у квітні 2021 року – коли біля східного українського кордону збирались російські війська. Путін спочатку порадив вести перемовини з бойовиками, а потім запросив главу України до Москви. Серед ймовірних місць зустрічі називали Ватикан, Тель-Авів та Відень.