Про це повідомив радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк. Він прокоментував слова прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.
До теми Жодної підготовки нема, – Кремль про зустріч Зеленського та Путіна
В ОП відреагували на слова Пєскова
Це банальні психологічні виверти росіян,
– зазначив Подоляк.
Зазначимо, що Пєсков заявив, що підготовка до очної зустрічі Зеленського та Путіна взагалі не проводиться. Мовляв, у Москві образились на слова Зеленського про відмінність російського та українського народів.
Що саме сказав Зеленський
Під час прямої лінії з росіянами Володимир Путін відповідав на питання, чому Україна не потрапила у список "недружніх" країн. Путін сказав, що, мовляв, росіяни та українці – один народ, розділений зовнішніми чинниками.
На це одразу відреагував президент України. Зеленський сказав, що росіяни і українці – ніколи не були одним народом, хоча в них багато спільного було в минулому.
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