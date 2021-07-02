Про відсутність підготовки під час розмови з журналістами розповів прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков. На таку заяву вплинули нещодавні слова Зеленського.

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Кремль каже, що не готується до зустрічі Зеленського та Путіна

Москві не сподобалося, що президент України наголосив на різниці українського та російського народів. Це, за словами Пєскова, "ніяк не вкладається в процес підготовки зустрічі" лідерів.

Та й, до речі, якщо абстрагуватися від таких невдалих, на наш погляд, заяв, субстанційно жодна підготовка не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться,

– зазначив прессекретар Путіна.

Довідка. Напередодні Зеленський сказав, що в українців та росіян є багато спільного, однак вони ніколи не були єдиним народом. Таку заву він зробив після того, як Путін взявся стверджувати, що "українці та росіяни взагалі єдиний народ", а різниці між ними нібито немає.

У Зеленського відреагували на заяви Москви

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "РБК-Україна" назвав цю інформацію "банальним психологічним вивертом російської сторони".

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