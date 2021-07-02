Про відсутність підготовки під час розмови з журналістами розповів прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков. На таку заяву вплинули нещодавні слова Зеленського.
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Кремль каже, що не готується до зустрічі Зеленського та Путіна
Москві не сподобалося, що президент України наголосив на різниці українського та російського народів. Це, за словами Пєскова, "ніяк не вкладається в процес підготовки зустрічі" лідерів.
Та й, до речі, якщо абстрагуватися від таких невдалих, на наш погляд, заяв, субстанційно жодна підготовка не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться,
– зазначив прессекретар Путіна.
У Зеленського відреагували на заяви Москви
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "РБК-Україна" назвав цю інформацію "банальним психологічним вивертом російської сторони".
Можлива зустріч президентів України та Росії: що відомо
- Зеленський запропонував главі Кремля зустріч ще у квітні 2021 року. Тоді Росія масово стягувала війська до східного українського кордону.
- У відповідь на пропозицію приїхати на Донбас Путін порадив провести перемовини з бойовиками.
- Наприкінці квітня український лідер дав доручення Офісу Президента провести перемовини з адміністрацією Путіна щодо організації зустрічі.
- Нещодавно Зеленський наголосив, що зараз "м'яч – на стороні Росії", адже Україна все залежне від неї вже зробила.