Банановой республике – банановых гауляйтеров: оккупанты выбрали себе "главу" Мариуполя

Российские оккупанты, которые держат в окружении Мариуполь, решили выбрать себе "городского главу". Неудивительно, что им стал представитель ОПЗЖ.

Сотрудничать с оккупантами согласился представитель запрещенной ОПЗЖ Константин Иващенко. "Секретарем общины" избрали еще одного депутата от той же фракции Евгения Хармышева. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Согнали людей под дулом автоматов

Чтобы обеспечить правильную картинку, оккупанты согнали представителей власти Мариуполя и окрестных сел. Кому-то угрожали, а кто-то специально согласился сотрудничать с захватчиками. На фейковом собрании приняли глупость, что Мариуполь теперь часть сателлита России.

Это – прямое принуждение к сотрудничеству, а точнее шантаж с угрозами жизни и близким. Мы знаем поименно каждого из реальных коллаборантов и расскажем о каждом со временем, чтобы не подвергать опасности наших людей. Которые по воле судьбы вынуждены делать вид,

– написал Андрющенко.

Ранее в Мариупольском городском совете исключили представителей ОПЗЖ и Партии Шария из числа депутатов. Теперь они захотели сделать свою "банановую власть". Андрющенко отмечает, что единственный законный орган управления в городе – Мариупольский городской совет и мэр города Вадим Бойченко, избранный на выборах в 2020 году.

"Отдельно интересно, решится ли теперь новая банановая власть на визит в места базирования ВСУ и полка Азов, чтобы получить всю полноту власти над городом. Что-то подсказывает – что нет. Поэтому, фиксируем. И двигаемся дальше к победе. Работаем ", – завершил Петр Андрющенко.

Напомним, российские оккупанты больше месяца блокируют Мариуполь. Около 130 тысяч человек, которые до сих пор остались в городе, сейчас без света, газа, электричества, еды и тому подобное. Украинские власти работают над эвакуацией всех жителей Мариуполя. А оккупанты продолжают уничтожать город.

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