Всего злоумышленников было примерно 8 и им всем от 11 до 13 лет. Впоследствии их смогли поймать.

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Побили и ограбили

Это произошло ровно в 4 часа утра в селе Приморское. Сперва к автоматам подбежали только 5 ребят. Они бросили одно из устройств и выбили в нем стекло. Потом подбежали еще несколько хулиганов, которые начали бить автомат палкой.

После этого компания начала что-то вынимать из брошенного автомата. В целом разбой длился примерно 2 минуты, поэтому дети провернули эту "операцию" довольно быстро.

Когда несовершеннолетних с видео нашли, их передали правоохранителям. Что грозит детям за такие действия – пока неизвестно.

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В Днепре 13 мая 5 подростков пришло на стоянку в центре города и начали бить автомобили. Также молодые люди срывали с автомобилей номерные знаки.

Это успела снять камера наблюдения и правоохранители пытались установить личности злоумышленников. Однако это так и не удалось.