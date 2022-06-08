Банда ингушей убила кадыровцев: в Херсонской области оккупанты воюют между собой за украденное у украинцев

Российские оккупационные войска, которые не находятся на передовой в Херсонской области, ведут себя как пауки в банке. Захватчики полноценно сражаются между собой, чтобы обеспечить себе собственное обогащение.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в середине мая борьба за распределение гуманитарки, и контроль за путями вывоза похищенного, шла между ФСБшниками и генералами ВС России. Но уже в конце месяца появились отдельные бандформирования, выступающие третьей силой в этом кодле.

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Некоторые офицеры делают все, чтобы не участвовать в боевых действиях, но при этом максимально обогащаться. Их интересует не захват украинских территорий, а мародерство в подконтрольных им городам.

Ингуши постреляли кадыровцев

В начале июня главы российской армии узнали о том что в тылу войска захватчиков стали все чаще проходить бои с использованием стрелкового оружия.

На территориях некоторых предприятий находили тела кадыровцев, российских военнослужащих, а также наемников. При этом захватчики принадлежали к тем подразделениям, которых вообще не должно быть на месте их гибели.

Небольшое расследование показало, что речь идет именно о локальных конфликтах между российскими захватчиками, а действовали военнослужащие по приказу своего непосредственного командования.

Как оказалось, офицер среднего звена сформировал банду из жителей Ингушетии, действовавшей в Геническом районе Херсона. Параллельно с этим в регионе действовали другие группировки – из кадыровцев и "славянских" подразделений.

Поскольку мародерство в больших масштабах является прерогативой генералов, а несанкционированный вывоз сельхозтехники, зерна и другого большого груза вполне может привести к серьезным последствиям со стороны командования, офицеры пытались держать свою деятельность в секрете.

Лидеры бандформирований приказывали подчиненным расстреливать на месте всех, кто станет свидетелем их преступлений. Вывозили награбленное они вместе с караванами намародеренного по приказу генералов.

Сколько именно таким образом украли и утаили от высшего командования российские военные, неизвестно, но армейские и ФСБшные генералы оценивают свои потери не менее чем в несколько миллионов долларов. Достоверно известно, что кадыровские банды смогли вывезти через Крым мимо командования несколько комбайнов и тракторов. Ингуши же занимались воровством со складов, куда по приказу генералов свозили похищенную у украинцев бытовую технику.

Когда члены двух группировок встретились "во время дела", между ними произошла стрельба. Во время нее погиб один из офицеров Росгвардии, приближенный к Кадырову.

ФСБшники планируют разборки в Кремле

Поскольку для высокопоставленных чиновников ФСБ армейские структуры являются конкурентами в "бизнесе", случаи боев между собой за возможность украсть что-нибудь ценное, спецслужбы могут использовать в свою пользу. Так, сотрудники российской службы безопасности, готовят доносы о том, как командование армии не контролирует собственные войска даже на территории, где нет ВСУ.

В ФСБ хотят, чтобы Путин и Шойгу отстранили от командования генералов, отвечающих за Херсонское направление. Они надеются, что при полном провале захвата Николаевской области, отсутствии успехов в сдерживании оперативных контрнаступлений в Херсонской области, а также из-за значительных потерь личного состава и техники, в высших кабинетах власти расчистят для них путь для мародерства и кражи.

Генералы же ВС России пытаются замять сам факт существования созданных из военных бандформирований, а также утаить подобные небоевые потери от глав Минобороны. При этом, конечно, им важно удержаться на должностях и продолжить ограбление и мародерство на украинской земле.