МИД Турции официально попросил Украину переименовать Байрактары с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.

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МИД Украины и министру Кулебе поддержать эту иcторию, и предложить Турции утвердить новое название для Байрактара на выбор из придуманных украинцами вариантов.

Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:

"Украинский беспилотник ... совершил полет вдоль линии фронта".

" ... уничтожил российскую гаубицу на Донбассе".

"... снова летает на Донбассе".

В качестве креатива в порядке поступления: