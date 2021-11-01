МИД Турции официально попросил Украину переименовать Байрактары с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.

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МИД Украины и министру Кулебе поддержать эту иcторию, и предложить Турции утвердить новое название для Байрактара на выбор из придуманных украинцами вариантов.

Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:

  • "Украинский беспилотник ... совершил полет вдоль линии фронта".
  • " ... уничтожил российскую гаубицу на Донбассе".
  • "... снова летает на Донбассе".

В качестве креатива в порядке поступления:

  • Бандера ("Бандера" уничтожил российскую гаубицу на Донбассе" и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Байрактар - знаменосец, а Бандера это по-испански – знамя).
  • Глубокая обеспокоенность
  • Миротворец
  • Майдановец
  • Мандариновая месть
  • Путиноцид