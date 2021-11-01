МИД Турции официально попросил Украину переименовать Байрактары с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.
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МИД Украины и министру Кулебе поддержать эту иcторию, и предложить Турции утвердить новое название для Байрактара на выбор из придуманных украинцами вариантов.
Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:
- "Украинский беспилотник ... совершил полет вдоль линии фронта".
- " ... уничтожил российскую гаубицу на Донбассе".
- "... снова летает на Донбассе".
В качестве креатива в порядке поступления:
- Бандера ("Бандера" уничтожил российскую гаубицу на Донбассе" и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Байрактар - знаменосец, а Бандера это по-испански – знамя).
- Глубокая обеспокоенность
- Миротворец
- Майдановец
- Мандариновая месть
- Путиноцид