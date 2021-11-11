Якщо Європа все-таки зупинить біженців на своїх кордонах, то Олександр Лукашенко їх тоді просто до наших кордонів переправить. Однак у нас на спільному кордоні з білорусами навіть колючого дроту немає.

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Відповідно тисячі біженців з Близького Сходу та Африки вільно зайдуть в Україну й опиняться на вулицях міст та сіл. Це вже нашій державі буде клопіт їх збирати, годувати, десь розміщувати, встановлювати їхні особи та купувати квиток для депортації на батьківщину.

Це справді чималі гроші, тоді як зайвих у нашому бюджеті на таке точно немає.

Що відбувається на кордоні Білорусі

Володимир Путін та Олександр Лукашенко фактично повторюють кризу з мігрантами, яку Європа має на Півдні.

Мовиться про всі ті численні випадки, коли біженці від війни в Сирії, наприклад, долають Середземне море на човнах, щоб потрапити в Італію, Іспанію чи Грецію і там собі попросити притулку.

Для країн це величезна проблема, яку вони роками не можуть подолати, тож змушені витрачати на біженців чималі гроші, щоб їх і прогодувати, і асимілювати.

Не думайте, що для Європи вони є дешевою робочою силою. Це не так, адже у таких біженців зазвичай немає ані освіти, ані знання мови. Тому якщо вони й можуть знайти собі роботу, то найпростішу й з найменшою оплатою.

Тому їм банально вигідніше не працювати, а сидіти на соціальних виплатах. У результаті ті самі гроші будуть і ще й можна спокійно байдики бити.

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Тепер от Лукашенко за вказівкою Путіна те саме робить Європі на її східних кордонах. З Білорусі тепер фактично прокладено ще один міграційний коридор. У Мінськ зі Стамбула, Дамаска та Дубая злітаються усі ті, хто воліє потрапити у заможну Європу в пошуках кращого життя.

Звозить їх туди офіційна білоруська авіакомпанія "Белавіа", яка навіть додаткові літаки заради цього в європейських авіакомпаній орендувала.

Ба більше, офіційний Мінськ зараз хоче ще 5 своїх аеропортів зробити міжнародними, щоб і туди звозити мігрантів, аби їх ще більше концентрувалося на європейських кордонах.

Коли їх назбирається кілька тисяч і вони візьмуться проривати кордон до Польщі, Литви чи Латвії, то жодних прикордонників не вистачить, щоб їх зупинити.

Як Європа реагує на міграційну кризу

В Європі це чудово розуміють, тому у прикордонних регіонах вже оголосили надзвичайний стан, залучили регулярну армію і навіть мобілізували територіальну оборону.

Єдине що, чи наважаться європейці застосовувати зброю проти біженців, щоб їх спинити – це взагалі не факт, адже теоретично ті ж біженці рвуться до них по допомогу, щоб отримати захист і політичний притулок.

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Європейці це знають, тому застосовувати проти біженців зброю це, як мінімум, нелюдяно й негуманно. Так само як в Середземному морі вони виловлюють біженців, рятують їх та обігрівають, хоча ті є порушниками й небажаними гостями.

Так само й на кордоні з Польщею. Попри те, що біженці агресивні та перетинатимуть кордон незаконно, руйнуючи паркан, застосовувати зброю щодо них європейці не наважаться. Це означає, що й зупинити нелегалів не зможуть, а отже коридор з потраплянням в Європу діятиме й далі.

Для чого це Путіну та Лукашенку

Лукашенкові цікаво, щоб Європа звернулася до нього по допомогу у розв'язанні цієї проблеми. Захід змушений буде таке зробити, щойно зрозуміє масштаби проблеми й ті всі витрати, які будуть необхідними для здолання кризи.



Міграційна криза у Європі вигідна для Лукашенка / Фото Getty Images

Водночас Путіну таке цікаво, бо це якраз в його бандитській манері створити комусь проблему, щоб потім запропонувати свої послуги для її розв'язання.

Якраз до нього тепер й звертатимуться, щоб він вплинув на Мінськ й той припинив звозити до себе мігрантів з усього світу й атакував ними європейські кордони.

Путіна проситимуть вплинути на Лукашенка, а він розводитиме руками. Мовляв, Білорусь – то незалежна держава, на яку він не має впливу. А якщо й має, то перш ніж такі послуги Європі робити, він і від неї навзаєм послуг хоче.

Наприклад, скасування антиросійських санкцій чи хоча б дозвіл на запуск "Північного потоку-2".

Тобто, направду, я десь навіть в захваті від грандіозності задуму й від ювелірності виконання Москвою та Мінська цієї штучної міграційної кризи у Європі. Це справді приклад "великої політики", яка брудна, цинічна, однак дієва.

Якби ще навіть місяць тому мені хтось сказав, що Путін придумає звозити мігрантів до Білорусі, щоб вони атакували європейські кордони, тобто створить Європі реальний головний біль, а потім запропонує їй свої послуги посередника, я б сказав, що це занадто круто для колишнього працівника КДБ.

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Однак тут Путін мене неприємно здивував. Таким же здивуванням для мене стала й безпорадність Європи, яка тепер не може визначитися, що робити і як цю кризу владнати.

Застосовувати зброю вони не наважуються, натомість беруться оточенню Лукашенка якісь нові санкції придумувати, наче це когось налякає.

Ба більше, європейці навіть не можуть визначитися із забороною своїм авіакомпаніям давати білорусам літаки в оренду. Хоча вони точно знають, що саме завдяки цьому білоруси й звозять до себе мігрантів з усього світу, щоб ними атакувати європейські кордони.

Однак навіть знаючи це, європейські бюрократи не наважуються зайвий крок зробити.



У Європі набирає обертів міграційна криза / Фото Getty Images

Знаєте, дивлячись на цю безпорадність європейців, я собі думаю, що це я на їхню допомогу розраховував, якщо Путін піде на Україну повномасштабним наступом – 3 рази ха-ха.

Це мені наче холодний душ. З іншого боку, може добре, що ми це зараз побачили й зрозуміли, замість того, щоб й далі жити з марними надіями на допомогу того НАТО.