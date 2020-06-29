Утром 29 июня в столице Бангладеш Дакке произошло масштабное столкновение двух судов на реке Буриганга. По меньшей мере 32 человека погибли, из них трое детей.

Большое судно на реке Буриганга в Бангладеш протаранило лодку, на которой находилось более 100 пассажиров. Подробности инцидента сообщает сайт Dhaka Times.

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Как произошло столкновение

Лодка "Morning Bird" отплыла из района Муншигандж в Дакке с 60 пассажирами на борту. На реке она столкнулась с большим судном "Майур-2", на котором находились не менее 100 человек. Полиция подозревает: паром был переполнен.

По последней информации издания, спасатели обнаружили 30 тел, в том числе 19 мужчин, восьми женщин и троих детей. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сообщается, что число жертв может возрасти.

Инспектор Управления внутреннего водного транспорта Бангладеш отметил: после столкновения некоторые пассажиры смогли доплыть до берега, но многие из них оказались в ловушке внутри.

Спасательная операция по поиску тех, кто пропал без вести, все еще продолжается. Семь подразделений пожарной службы и 14 водолазов работают над спасением пострадавших.

Где произошло трагическое столкновение – смотрите карту

Предыдущая трагическая авария

В Бангладеш в марте 2012 года произошла подобная масштабная авария. Тогда затонул паром, на борту которого было около 200 человек.

Тогда спасти удалось 35 человек, а 132 погибли. Большинство из тех, кто спасся, были спасены другим судном, которое следовало в противоположном направлении и успело подобрать утопающих.