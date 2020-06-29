Наводнение на Западной Украине, которое накрыло несколько регионов 22-24 июня, унесло жизни трех человек. Тело одного из мужчин, который в авто упал в реку на Верховинщине, искали в течение недели и в конце концов обнаружили в Черемоше в соседнем Косовском районе.

О том, что тело удалось найти, сообщает "Суспильне Прикарпаття", ссылаясь на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Советуем прочитать Паводки на Прикарпатье унесли жизни врача и водителя: как произошла трагедия

Где нашли тело погибшего

Авто Opel, в котором ехал погибший вместе с пассажиркой, упало в реку Белый Черемош в Верховинском районе 22 июня. В тот же день спасателям удалось извлечь скомканный и поврежденный автомобиль из воды. В нем обнаружили тело женщины, однако водителя не было. Поиски тела продолжались в течение недели и их значительно усложняли паводки.

Авто удалось поднять в тот же день, когда произошла трагедия

Через неделю, вечером 28 июня, тело мужчины нашли местные жители на берегу реки Черемош в селе Рыбное Косовского района. Как видно по карте, погибшего унесло течением в соседний район, а расстояние между местом исчезновения и обнаружения – более 60 километров.

Между селами Рыбное на Косовщине и Яблуница на Верховинщине 2 часа езды

Детали трагедии

Поздно вечером 21 июня фельдшер Галина Скидан возвращалась с работы вместе с водителем скорой помощи. Они ехали на собственном авто, однако дорогу размыло и машину снесло в реку Белый Черемош. Жительница Яблуницы Анна Манищук, пишет "Суспильне", стала свидетелем трагедии.

Она рассказала, что была в своем доме, когда услышала голос женщины. Затем вместе со своими родственниками побежала на помощь. Однако добраться до авто не удавалось – его унесло далеко от берега.

Сначала авто едва виднелось в реке / Фото ГСЧС

Для поиска людей привлекли 14 спасателей, 3 единицы техники, в частности лодку. Тело мертвой женщины спасатели вытащили из реки только на следующий день – около 15:30.

Причина трагедии

На дороге, где проезжал автомобиль, частично произошел оползень. В реке Белый Черемош из-за дождей поднялся уровень воды. Также была плохая погода – поднялся густой туман. Водитель не учел дорожной обстановки, что и стало причиной трагедии.

Автомобиль прошел по реке 100 метров, стал поперек – остановился в одном месте, и его накрыла волна. Добраться до авто и оказать пострадавшим какую-то помощь просто не представлялось возможным,

– рассказал руководитель Верховинского горного поисково-спасательного подразделения Василий Кобылюк.

Наводнение в Западной Украине: главное