Через тиждень на Прикарпатті знайшли тіло третьої жертви повені: деталі трагедії
Повінь на Західній Україні, що накрила декілька регіонів 22-24 червня, забрала життя трьох осіб. Тіло одного з чоловіків, який на авто впав у річку на Верховинщині, шукали протягом тижня і зрештою виявили у Черемоші в сусідньому Косівському районі.
Про те, що тіло вдалося знайти, повідомляє "Суспільне Прикарпаття", посилаючись на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Радимо прочитати Паводки на Прикарпатті забрали життя лікарки та водія: як сталася трагедія
Де знайшли тіло загиблого
Авто Opel, у якому їхав загиблий разом із пасажиркою, впало в річку Білий Черемош у Верховинському районі 22 червня. Того ж дня рятувальникам вдалося витягти зім'яте і пошкоджене авто з води. У ньому виявили тіло жінки, однак водія не було. Пошуки тіла тривали протягом тижня і їх значно ускладнювали паводки.
Авто вдалося підняти того ж дня, коли сталася трагедія
Через тиждень, ввечері 28 червня, тіло чоловіка знайшли місцеві жителі на березі річки Черемош в селі Рибне Косівського району. Як видно з карти, загиблого понесло течією аж до сусіднього району, а відстань між місцем зникнення і виявлення – понад 60 кілометрів.
Між селами Рибне на Косівщині і Яблуниця на Верховинщині дві години їзди
Деталі трагедії
Пізно ввечері 21 червня фельдшерка Галина Скидан поверталася з роботи разом з водієм швидкої допомоги. Вони їхали на власному авто, однак дорогу розмило й автівку знесло у річку Білий Черемош. Жителька Яблуниці Ганна Манищук, пише "Суспільне", стала свідком трагедії.
Вона розповіла, що була у своєму будинку, коли почула голос жінки. Потім разом зі своїми родичами побігла на допомогу. Однак дістатися до авто не вдавалося – його віднесло далеко від берега.
Спершу авто ледь виднілося у річці / Фото ДСНС
Для пошуку людей залучили 14-х рятувальників, три одиниці техніки, зокрема човен. Тіло мертвої жінки рятувальники витягли із річки лише наступного дня – близько 15:30.
Причина трагедії
На дорозі, де проїжджав автомобіль, частково відбувся зсув ґрунту. У річці Білий Черемош через дощі піднявся рівень води. Також була погана погода – піднявся густий туман. Водій не врахував дорожньої обстановки, що і стало причиною трагедії.
Автомобіль пройшов по ріці 100 метрів, став впоперек – зупинився в одному місці, і його накрила хвиля. Добратися до авто і надати постраждалим якусь допомогу просто не було можливим,
– розповів керівник Верховинського гірського пошуково-рятувального підрозділу Василь Кобилюк.
Повінь на Західній Україні: головне
- Негода тут тривала упродовж 22 – 23 червня та частково 24 числа. За цей час випала двомісячна норма опадів.
- Найбільше від затяжних дощів постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Львівська області.
- За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів. Постраждали близько 10 тисяч будинків, до 29 міст та сіл був зруйнований під’їзд.
- Загалом на Прикарпатті зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів.
- Внаслідок стихії загинули три людини.