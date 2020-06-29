Повінь на Західній Україні, що накрила декілька регіонів 22-24 червня, забрала життя трьох осіб. Тіло одного з чоловіків, який на авто впав у річку на Верховинщині, шукали протягом тижня і зрештою виявили у Черемоші в сусідньому Косівському районі.

Про те, що тіло вдалося знайти, повідомляє "Суспільне Прикарпаття", посилаючись на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

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Де знайшли тіло загиблого

Авто Opel, у якому їхав загиблий разом із пасажиркою, впало в річку Білий Черемош у Верховинському районі 22 червня. Того ж дня рятувальникам вдалося витягти зім'яте і пошкоджене авто з води. У ньому виявили тіло жінки, однак водія не було. Пошуки тіла тривали протягом тижня і їх значно ускладнювали паводки.



Авто вдалося підняти того ж дня, коли сталася трагедія

Через тиждень, ввечері 28 червня, тіло чоловіка знайшли місцеві жителі на березі річки Черемош в селі Рибне Косівського району. Як видно з карти, загиблого понесло течією аж до сусіднього району, а відстань між місцем зникнення і виявлення – понад 60 кілометрів.

Між селами Рибне на Косівщині і Яблуниця на Верховинщині дві години їзди

Деталі трагедії

Пізно ввечері 21 червня фельдшерка Галина Скидан поверталася з роботи разом з водієм швидкої допомоги. Вони їхали на власному авто, однак дорогу розмило й автівку знесло у річку Білий Черемош. Жителька Яблуниці Ганна Манищук, пише "Суспільне", стала свідком трагедії.

Вона розповіла, що була у своєму будинку, коли почула голос жінки. Потім разом зі своїми родичами побігла на допомогу. Однак дістатися до авто не вдавалося – його віднесло далеко від берега.



Спершу авто ледь виднілося у річці / Фото ДСНС

Для пошуку людей залучили 14-х рятувальників, три одиниці техніки, зокрема човен. Тіло мертвої жінки рятувальники витягли із річки лише наступного дня – близько 15:30.

Причина трагедії

На дорозі, де проїжджав автомобіль, частково відбувся зсув ґрунту. У річці Білий Черемош через дощі піднявся рівень води. Також була погана погода – піднявся густий туман. Водій не врахував дорожньої обстановки, що і стало причиною трагедії.

Автомобіль пройшов по ріці 100 метрів, став впоперек – зупинився в одному місці, і його накрила хвиля. Добратися до авто і надати постраждалим якусь допомогу просто не було можливим,

– розповів керівник Верховинського гірського пошуково-рятувального підрозділу Василь Кобилюк.

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