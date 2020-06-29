Вранці 29 червня у столиці Бангладешу місті Дакка сталося масштабне зіткнення двох суден на річці Буріганга. Щонайменше 32 людини загинули, з них троє дітей.

Велике судно на річці Буріганга в Бангладеш протаранило човен, на якому перебувало більше ніж 100 пасажирів. Подробиці інциденту повідомляє сайт Dhaka Times.

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Як сталося зіткнення

Човен "Morning Bird" відплив із району Муншиґандж в місті Дакка із близько 60 пасажирами на борту. На річці він зіткнувся із більшим судном "Майур-2", у якому перебували щонайменше 100 осіб. Поліція підозрює: пором був переповнений.

За останньою інформацією видання, рятувальники виявили 30 тіл, зокрема 19 чоловіків, восьми жінок і трьох дітей. Екстрені служби продовжують пошуково-рятувальну операцію. Повідомляється, що число жертв може зрости.

Інспектор Управління внутрішнього водного транспорту Бангладешу зазначив: після зіткнення деякі пасажири змогли доплисти до берега, але багато з них опинилися в пастці всередині.

Рятувальна операція для тих, хто пропав безвісти, все ще триває. Сім підрозділів пожежної служби і 14 водолазів працюють над порятунком постраждалих.

Де сталося трагічне зіткнення – дивіться карту

Попередня трагічна аварія

У Бангладеш в березні 2012 року сталася подібна масштабна аварія. Тоді затонув пором, на борту якого було близько 200 людей.

Тоді врятувати вдалося 35 людей, а 132 загинули. Більшість із тих, хто врятувався, завдячує життям іншому борту, який з яких прямував у протилежному напрямку до аварійного судна і встиг підібрати потопельників.