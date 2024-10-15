Банк "Альянс" не избежал уплаты 290 миллионов по гарантиям "Нафтогаз Трейдинга" – Верховный суд

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда не дал банку "Альянс" избежать выплаты более 290 миллионов гривен долга перед ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Она входит в группу "Нафтогаз".

Соответствующее постановление по делу №910/6583/22 было обнародовано в Едином реестре судебных решений недавно.

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Суть дела заключалась в том, что банк "Альянс" пытался признать такой, которая не подлежит удовлетворению банковской гарантии, выданной ООО "Одессагаз-Поставка" на закупку газа в ООО "ГК Нафтогаз Трейдинг".

Когда "Одессагаз-Поставка" не смогла рассчитаться за поставленный газ, банк отказался погашать свои гарантийные обязательства. Суды первой и апелляционной инстанции вынесли решение в пользу банка "Альянс". Зато Верховный суд, руководствуясь собственной практикой, принял решение об отмене этих постановлений и возвращении дела на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.

Согласно практике, которую ВС растолковал при рассмотрении дела №910/17772/20, обеспечительная функция банковской гарантии проявляется в отношениях между бенефициаром (например, продавцом товара) и принципалом (например, покупателем), а не между бенефициаром и гарантом (банком).

То есть продавец не может продать товар без наличия гарантии. Зато между бенефициаром и банком – в случае возникновения предусмотренных гарантией обстоятельств – возникают отдельные денежные отношения, на которые не влияют отношения между бенефициаром и принципалом. То есть банк должен выполнять свои гарантийные обязательства независимо от того, какие обстоятельства побудили покупателя не заплатить.

Гарант не в праве делать собственных выводов о наличии или отсутствии обязанности принципала, а обязан платить по гарантии, если требование и приложенные документы (если они предусмотрены условиями гарантии) по внешним признакам соответствуют условиям гарантии... Гарантия – это односторонняя сделка, по которой у гаранта возникает обязанность по требованию бенефициара уплатить ему определенную денежную сумму вследствие невыполнения должником взятых на себя обязательств, обеспеченных этой гарантией,

– говорится в судебном решении.

Ранее юристы назвали этот подход "коренным изменением" в практике суда по гарантиям, ведь он существенно упрощает жизнь для бенефициаров, которые гарантированно получат свои выплаты от банка.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия (08.08.2024), является окончательным и обжалованию не подлежит, говорится в документе.

Примечательно, что 17 сентября 2024 года тот же Северный апелляционный хозяйственный суд при аналогичных обстоятельствах по делу №910/16479/23 о признании такой, которая не подлежит исполнению гарантии банка "Альянс" по долгу перед другой государственной компанией "Укрэнерго" на сумму 1,2 миллиарда гривен принял решение именно в пользу банка.

При этом суд, с подачи защитников банка, сослался именно на отношения между бенефициаром – "Укрэнерго" – и принципалом, компанией "Юнайтед Энерджи", которая не рассчитывалась за поставленную электроэнергию, в результате чего возникло гарантийное обязательство банка "Альянс" этот долг покрыть. Зато банк аргументировал свою позицию тем, что "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи" якобы умышленно создали эту ситуацию, чтобы заставить банк заплатить 1,2 миллиарда гривен.

При этом, согласно практике Верховного суда по делу №910/17772/20, как видно из кейса с "Нафтогаз Трейдингом", отношения между "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи" для выполнения условий гарантии вообще не имеют значения. И здесь возникает логичный вопрос: будет ли решение Верховного суда в пользу государства? И почему суды первой и второй инстанции принимают без преувеличения антигосударственные решения?

В условиях войны, когда энергетики пытаются восстановить полностью разрушенную врагом отрасль, банк "Альянс" делает все возможное, чтобы не вернуть деньги государству. Сейчас банк выдал гарантий на более 6,5 миллиарда гривен и более половины из них отказался выполнять. Остается надеяться, что привычная для банка практика не платить по гарантиям станет предметом расследования для правоохранительных органов и заставит наконец руководство Нацбанка вмешаться в ситуацию, когда деятельность небольшого частного банка наносит многомиллиардные убытки воюющему государству.