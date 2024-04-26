Банк Альянс получил отсрочку по выплате долга по банковской гарантии перед НЭК Укрэнерго

Решение судьи Хозяйственного суда города Киев Сташкива Ростислава Богдановича от 17 апреля позволило Банку Альянс и в дальнейшем затягивать сроки рассмотрения в апелляционном суде дела о взыскании в пользу НЭК Укрэнерго 1 миллиард 113 миллионов гривен по банковской гарантии.

Получило отказ присоединиться к делу на стороне НЭК Укрэнерго и НАБУ, которое завершило уголовное расследование по обстоятельствам этого дела, пишет 24 Канал.

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Речь идет о резонансном деле, в котором компания "Юнайтед Энерджи" в конце февраля – начале марта 2022 года не рассчиталась с НЭК Укрэнерго за полученную от государства электроэнергию. Согласно условиям выданной Банком Альянс банковской гарантии, задолженность "Юнайтед Энерджи" должен был оплатить банк-гарант. Но Банк Альянс отказался от своих гарантийных обязательств и на протяжении уже 2 лет испытывает на прочность и зрелость судебную систему Украины.

В декабре 2022 года Хозяйственный суд Киева по иску НЭК Укрэнерго вынес решение в пользу государственной компании по делу № 910/3268/22 и обязал Банк Альянс уплатить государственной компании 1 миллиард 113 миллионов гривен. Впрочем Банк Альянс обжаловал это решение. Судебные заседания в Северном апелляционном суде с нарушением всех процессуальных сроков продолжались более года: судьи болели, уходили на больничные, в отпуска, брали самоотвод, ссылаясь на внимание к делу СМИ, переносили рассмотрение, не сумев принять решение по существу дела.

Наконец, 25 апреля 2024 года коллегия судей Северного апелляционного суда в составе Коробенко Г.П., Тарасенко К.В. и Тищенко А.И. вынесла определение о приостановлении производства по делу № 910/3268/22 по ходатайству Банка Альянс. По материалам судебного заседания, председательствующий судья проявил настойчивость в том, чтобы адвокаты Банка Альянс не отказались от заявленного ими ранее ходатайства о приостановлении производства.

Основанием для приостановления производства Северным апелляционным судом стало вынесенное судьей Сташковым решение Хозяйственного суда Киева от 17 апреля 2024 года по делу № 910/1479/23 по иску Банка Альянс, в котором исковые заявления банка были удовлетворены полностью: банковская гарантия, выдана в пользу НЭК Укрэнерго признана такой, что не подлежит исполнению, а обязательства Банка Альянс перед государством прекращенными. Теперь рассмотрение дела в Северном апелляционном суде по 1 миллиардному долгу Банка Альянс перед государственной компанией не будет возобновлено, пока решение от 17 апреля не вступит в законную силу, или не пройдет все инстанции обжалования.

Показательно, что судья Сташкив при вынесении решения исследовал обстоятельства, уже доказанные тем самым Хозяйственным судом Киева в декабре 2022 года. Представленные Банком Альянс суду новые доказательства, которые стали известны банку, вроде бы, только в 2023 году прежде всего подтверждают невыполнение "Юнайтед Энерджи" своих обязательств перед НЭК Укрэнерго и наступления гарантийного случая, при котором Банк Альянс должен был безусловно оплатить средства государственной компании. Не принял во внимание Хозяйственный суд и заявление НЭК Укрэнерго о том, что Банк Альянс своим иском нарушает требования к надлежащей защите, ведь подавать иск о признании обязанностей банка прекращенными после того, как права НЭК Укрэнерго уже были заявлены и подтверждены судебным решением, является недопустимым способом защиты.

Еще одна важная деталь решения Хозяйственного суда от 17 апреля – это сумма судебного сбора, который был определен для Банка Альянс. Поскольку судья Сташкив решил, что предметом иска являются неимущественные отношения между Банком Альянс и НЭК Укрэнерго, судебный сбор составил всего 5 368 гривен.

На самом деле, учитывая признанную судом сумму обязательств Банка Альянс перед НЭК Укрэнерго на сумму 1 миллиард 113 миллионов, при подаче иска банк должен был уплатить судебный сбор в размере 1 миллиона гривен. Такая позиция суда по определению данной категории спора нематериальным, противоречит устоявшейся судебной практике и вызывает, мягко говоря, удивление. Возможно в хозяйственном суде города Киева определены "особые условия" для Банка Альянс, даже, при определении размеров судебного сбора? На этот вопрос ответ должны были бы предоставить детективы НАБУ.