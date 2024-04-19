Банк Кредит Днепр выдал первый кредит по программе єОселя в Новомосковске

Банк Кредит Днепр выдал первый кредит по Государственной программе ипотечного кредитования єОселя в Новомосковске (Днепропетровская область). Собственное жилье приобрела семья работника Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Спасатель оформил кредит по программе єОселя по льготной ставке 3% годовых и стал владельцем квартиры.

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Работают, чтобы создавать новые возможности для улучшения жизни украинцев

Сотрудники Банка Кредит Днепр работают, чтобы создавать новые возможности для улучшения жизни украинцев. Государственная программа єОселя является одним из таких постоянно развивающихся инструментов.

Банк Кредит Днепр присоединился к Государственной программе ипотечного кредитования в конце марта текущего года.

Напомним, что приобрести жилье – как квартиру, так и дом, и таунхаус – по программе можно, имея первоначальный взнос в размере 20% на сумму до 6 миллионов гривен.

Подать заявку можно исключительно через приложение Дія, выбрав єОселя в перечне услуг. Подробнее об условиях программы єОселя здесь: https://creditdnepr.com.ua/ipoteka/eoselia или по номеру контакт-центра: 0 800 507 700.

