Банк в Узбекистане остановил денежные переводы из России

Мир все серьезнее "наказывает" Россию за нападение на Украину. Даже Узбекистан создает оккупантам проблемы.

Ранее страна заявила, что занимает нейтральную сторону в вопросе нападения России на Украину. Впрочем, это не помешало ей принять определенные меры.

На тему "Украина, мы с тобой": в Казахстане собрали более 50 миллионов тенге на помощь украинцам

В частности, узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России. Причины и сроки не назвал.

Услугами Apelsin сегодня пользуются свыше миллиона россиян.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!