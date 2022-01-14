Банки могут блокировать карты своих клиентов: в чем причина

Теперь банки смогут блокировать карты в случае нетипичных операций, которые не отвечают финансовым возможностям клиента. К тому же представители финансового учреждения вправе обратиться к нему за пояснениями.

Такие изменение предусматривает закон о финансовом мониторинге, который работает в Украине более 1,5 лет.

Важно Блокировка переводов и штрафы: почему украинцы жалуются на финмониторинг

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Согласно нормам закона, банки должны идентифицировать плательщиков. Если за один день на счет поступят несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за пояснениями.

Нормы закона не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

уплату кредита на сумму до 30 тысяч гривен;

переводы для оплаты товаров и услуг, которые осуществлены плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины на сумму до 5 тысяч гривен;

снятие средств со счета.

Что этому предшествовало

До 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карту без идентификации лица.

В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну. Закон приняли потому, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4 999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Кроме того, в 2021 году в Верховной Раде была попытка поднять максимальную сумму анонимных переводов до 25 тысяч гривен, однако решение было отложено. В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.