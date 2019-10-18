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      Банкомат "Приватбанка" взорвали в Запорожье: фото

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      Подорван банкомат "Приватбанка" в Запорожье
      Подорван банкомат "Приватбанка" в Запорожье / timez.com.ua

      Банкомат "Приватбанка" взорвали неизвестные на улице Магистральной в Запорожье в ночь на 18 октября. Банкомат был расположен на фасаде магазина "Апельмон" в пятиэтажке, поэтому взрывом повреждено и сам банкомат, и фасад здания.

      Похитили ли из взорванного банкомата деньги – сейчас выясняют правоохранители, сообщили в полиции Запорожской области.

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      Камеры видеонаблюдения зафиксировали 2 ни поличным неизвестных лиц. Видеозапись передали правоохранителям, сообщает timez.com.ua.

      Гендиректор сети "Апельмон" Сергей Хлопук сообщил, что в результате взрыва повреждены как торговое оборудование, так и товар.

      Ущерб оценивается в сотни тысяч гривен. От взрывной волны в первую очередь пострадал алкоголь и холодильные витрины фасадной части, – рассказал гендиректор сети "Апельмон".

      На месте преступления работали правоохранители и кинологи. Правоохранители расследуют дело как умышленное уничтожение или повреждение имущества и разыскивают виновников содеянного.

      підірвали банкомат Запоріжжя
      Фото с места подрыва банкомата в Запорожье / фото прессслужбы полиции

      вибух підрив банкомат приватбанк Запоріжжя фото
      Взрывом было повреждено как банкомат, так и фасад здания вместе с товаром в магазине / Фото timez.com.ua

      вибух банкомат Запоріжжя фото підірвали банкомат
      Магазин, на фасаде которого взорвали банкомат / Фото timez.com.ua

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Запорожья Полиция Расследования Банки Взрыв Приватбанк
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