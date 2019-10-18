Банкомат "Приватбанку" підірвали у Запоріжжі: фото

Банкомат "Приватбанку" підірвали невідомі на вулиці Магістральній у Запоріжжі в ніч проти 18 жовтня. Банкомат був розташований на фасаді магазину "Апельмон" у п’ятиповерхівці, тож вибухом пошкоджено і сам банкомат, і фасад будівлі.

Чи викрали з підірваного банкомату гроші – зараз з’ясовують правоохоронці, повідомили в поліції Запорізької області.

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Камери відеоспостереження зафіксували 2 ні місці злочину невідомих осіб. Відеозапис передали правоохоронцям, повідомляє timez.com.ua.

Гендиректор мережі "Апельмон" Сергій Хлопук повідломив, що в результаті вибуху пошкоджені як торгове обладнання, так і товар.

Збиток оцінюється в сотні тисяч гривень. Від вибухової хвилі в першу чергу постраждав алкоголь і холодильні вітрини фасадної частини, – розповів гендиректор мережі "Апельмон".

На місці злочину працювали правоохоронці та кінологи. Правоохоронці розслідують справу як умисне знищення або пошкодження майна та розшукують винуватців скоєного.



Фото з місця підриву банкомата у Запоріжжі / Фото пресслужби поліції



Вибухо було пошкоджено як банкомат, так і фасад будівлі разом з товаром у магазині / Фото timez.com.ua