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      Банкомат "Приватбанку" підірвали у Запоріжжі: фото

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      Підірваний банкомат "Приватбанку" в Запоріжжі
      Підірваний банкомат "Приватбанку" в Запоріжжі / timez.com.ua

      Банкомат "Приватбанку" підірвали невідомі на вулиці Магістральній у Запоріжжі в ніч проти 18 жовтня. Банкомат був розташований на фасаді магазину "Апельмон" у п’ятиповерхівці, тож вибухом пошкоджено і сам банкомат, і фасад будівлі.

      Чи викрали з підірваного банкомату гроші – зараз з’ясовують правоохоронці, повідомили в поліції Запорізької області.

      Читайте також: У Києві за допомогою вибухівки спробували пограбувати банк: фото

      Камери відеоспостереження зафіксували 2 ні місці злочину невідомих осіб. Відеозапис передали правоохоронцям, повідомляє timez.com.ua.

      Гендиректор мережі "Апельмон" Сергій Хлопук повідломив, що в результаті вибуху пошкоджені як торгове обладнання, так і товар.

      Збиток оцінюється в сотні тисяч гривень. Від вибухової хвилі в першу чергу постраждав алкоголь і холодильні вітрини фасадної частини, – розповів гендиректор мережі "Апельмон".

      На місці злочину працювали правоохоронці та кінологи. Правоохоронці розслідують справу як умисне знищення або пошкодження майна та розшукують винуватців скоєного.

      підірвали банкомат Запоріжжя
      Фото з місця підриву банкомата у Запоріжжі / Фото пресслужби поліції

      вибух підрив банкомат приватбанк Запоріжжя фото
      Вибухо було пошкоджено як банкомат, так і фасад будівлі разом з товаром у магазині / Фото timez.com.ua

      вибух банкомат Запоріжжя фото підірвали банкомат
      Магазин, на фасаді якого підірвали банкомат / Фото timez.com.ua

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Розслідування Кримінальні новини Приватбанк Вибух Банки Поліція Новини Запоріжжя
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