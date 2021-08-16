Банковая делает все, чтобы Киев остановился, – политический эксперт

Попытки Банковой бороться с Кличко при помощи правоохранителей могут привести к остановке процессов в Киеве.

Об этом заявила политический эксперт Светлана Кушнир на своей странице в фейсбуке.

"Банковая хочет остановить Кличко, а в итоге может остановить Киев. И главная проблема в том, что в ОП не осознают, каким этот "конец" может быть. Для них и для Киева. Следственные действия, аресты, изъятия стали обыденностью для киевских чиновников. Миллионы взятых с потолка убытков, якобы вызванных их действиями, скоро догонят госбюджет. Огромное количество новостей об обысках и арестах сильно контрастирует с отсутствием сообщений о судебных решениях. Нет даже банальных упоминаний о передаче дел в суд. Потому что дела возбуждаются не для расследования, а для создания необходимой телекартинки и информационного шума", – написала Кушнир.

Она отметила, что сегодняшние обыски в КП, которое отвечает за Подольско-Воскресенский мост, могут привести к остановке строительства.

Это можно объяснить истерией в команде "великих строителей" с Банковой. После череды неудачных попыток забрать у Киева почти достроенный объект и показать "несостоятельность Кличко" решили просто остановить строительство моста и сорвать его неизбежное открытие уже в этом году, –

отметила Кушнир.

Эксперт убеждена, что методы политической борьбы Офиса президента неприемлемы и могут иметь тяжелые последствия

"Готовность Банковой идти до конца в уничтожении политического конкурента может привести к остановке важных объектов. Сегодня – строительство моста. А что дальше? Остановят строительство новых станций метро? Вернут парковочный хаос в городе? На что еще способна Банковая в противостоянии с Кличко? Банковая останавливает весь Киев, а не одного Кличко. От таких действий страдают в основном киевляне. А история показывает, что украинцы умеют делать выводы из политических преследований властью своих конкурентов. И эти выводы, как правило, власти очень не нравятся. Спросите у Януковича", – подытожила она.

Ранее в КГГА назвали обыски КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев" продолжением давления на столичную власть.

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