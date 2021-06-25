Банковая рассчитывает на помощь Филатова, как технического кандидата, в борьбе с Кличко

Мэр Днепра Борис Филатов вероятно будет помогать Владимиру Зеленскому переизбраться на второй срок. Его рассматривают как технического кандидата в борьбе с мэром Киева Виталием Кличко.

Такое мнение в своем блоге высказал юрист и аналитик Андрей Вигиринский.

Вигиринский отметил, что именно Кличко на Банковой рассматривают как основного конкурента Зеленского на предстоящих выборах. Он компромиссная фигура как для Запада, так и Востока, узнаваем, не состоит в серьезных конфликтах с олигархами и давно сформировал сеть международных контактов среди американских и европейских союзников Украины. Также у него хорошая история успеха и феноменальный результат на предыдущих мэрских выборах.

Учитывая результаты кандидата от "Слуги народа" Ирины Верещук на этих выборах, которую лично презентовал и поддерживал президент Зеленский, "фактор Кличко" не на шутку обеспокоил резидентов кабинетов на Банковой. Тем более, что с начала пандемии мэр Киева неоднократно вступал в конфронтацию с центральной властью относительно подходов в борьбе с пандемией. При этом он выступал не только как мэр крупнейшего города, но и как голос региональных – с позиций председателя Ассоциации городов Украины,

– написал Вигиринский.

Борьба против Кличко началась еще весной, когда в офисах коммунальных предприятий Киева состоялись обыски, а нескольких соратников мэра столицы даже вызывали на допросы. Впоследствии, для нейтрализации Кличко Банковая пошла на неформальный союз со своими недавно яркими критиками. Уже в июне под эгидой Офиса Президента в Хмельницком был проведен Конгресс региональных и местных властей, на который мэра столицы не пригласили. Формально главой Палаты местных властей этого конгресса был избран Андрей Садовый, но ключевым спикером стал его заместитель и мэр Днепра Борис Филатов.

"Что интересно, накануне резко снизился градус критики, который сам Филатов и его давний соратник и бизнес-партнер Геннадий Корбан адресовали Президенту Зеленскому и его окружению. В текущем году общественность не шокируют новостями о завершенных и направленых в суд уголовных производствах в отношении представителей мэрии Днепра, которые должны быть логическим следствием расследования преступлений, в рамках которых, в 2019-2020 годах сотрудниками СБ Украины, чуть ли не ежемесячно обыскивали коммунальные предприятия и учреждения Днепра. По логике украинской политики это обычно свидетельствует о появлении нового, ситуативного политического альянса", – предположил Вигиринский.

Собственно, от такого союза в выигрыше обе стороны, указывает аналитик. Банковая выставляет против Кличко харизматичного и авторитетного хозяйственника Филатова. А Корбан и Филатов получают второй шанс на возвращение в большую политику.

"Он (Филатов – 24 канал) имиджево размывает и организационно ослабляет Кличко, поскольку тоже является выходцем из местного самоуправления, тоже представляет интересы местных властей, но в пределах Палаты местных советов, а не Ассоциации городов Украины. А следует понимать, что для Кличко именно Ассоциация городов Украины – это ключ к работе с региональными элитами и развертывания собственной кампании накануне выборов, после того как его партия фактически растворилась в "Блоке Петра Порошенко". Что касается Филатова и Корбана – это не только возможность "спать спокойно", но и новый шанс на выход в общенациональную политику с "Пропозицией", после разгрома Порошенко проекта "Укроп", – подытожил Вигиринский.