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      Банковая попытается легализовать "сетку Порошенко" через Верховный Суд, – Власенко

      58 Читати новину українською
      Сергей Власенко
      Сергей Власенко / batkivshchyna.lviv.ua

      Банковая осуществляет давление на Верховный Суд с целью легализовать подкуп избирателей действующим президентом Порошенко.

      Об этом заявил заместитель председателя партии от "Батькивщины" Сергей Власенко, говорится на сайте партии.

      Он сообщил, что в четверг, 28 февраля, Шестой апелляционный административный суд вынес решение, которым признал противоправным постановление ЦИК (от 22 февраля 2019 № 376), которая предусматривала возмещение расходов физическим лицам, привлеченным к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации. По сути, речь идет о легализации формирования платной "сетки агитаторов".

      Как отметил Сергей Власенко, выиграть суд и не дать Порошенко легализовать подкуп агитаторов позволили совместные действия команд Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко.

      "Сегодня в ЦИК и на Банковой началась истерика по этому поводу. Мы знаем, что именно в этот момент происходит давление на судей Верховного Суда с целью заставить их отменить законное решение первой инстанции, – админсуда, который мы выиграли", – подчеркнул он.

      Напомним, что 22 февраля ЦИК приняла постановление (№ 376), которое предусматривает возмещение расходов физическим лицам, привлеченным к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации.

      Речь идет о расходах на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте и тому подобное.

      По словам Власенко, легализовать возможность оплаты работы агитаторов ЦИК заставило разоблачение масштабного подкупа избирателей штабом Порошенко.

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Петр Порошенко Сергей Власенко
      Источник: 24 Канал
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