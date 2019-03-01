Банковая попытается легализовать "сетку Порошенко" через Верховный Суд, – Власенко

Банковая осуществляет давление на Верховный Суд с целью легализовать подкуп избирателей действующим президентом Порошенко.

Об этом заявил заместитель председателя партии от "Батькивщины" Сергей Власенко, говорится на сайте партии.

Он сообщил, что в четверг, 28 февраля, Шестой апелляционный административный суд вынес решение, которым признал противоправным постановление ЦИК (от 22 февраля 2019 № 376), которая предусматривала возмещение расходов физическим лицам, привлеченным к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации. По сути, речь идет о легализации формирования платной "сетки агитаторов".

Как отметил Сергей Власенко, выиграть суд и не дать Порошенко легализовать подкуп агитаторов позволили совместные действия команд Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко.

"Сегодня в ЦИК и на Банковой началась истерика по этому поводу. Мы знаем, что именно в этот момент происходит давление на судей Верховного Суда с целью заставить их отменить законное решение первой инстанции, – админсуда, который мы выиграли", – подчеркнул он.

Напомним, что 22 февраля ЦИК приняла постановление (№ 376), которое предусматривает возмещение расходов физическим лицам, привлеченным к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации.



Речь идет о расходах на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте и тому подобное.



По словам Власенко, легализовать возможность оплаты работы агитаторов ЦИК заставило разоблачение масштабного подкупа избирателей штабом Порошенко.