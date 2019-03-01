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      Банкова спробує легалізувати "сітку Порошенка" через Верховний Суд, – Власенко

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      Сергій Власенко
      Сергій Власенко / batkivshchyna.lviv.ua

      Банкова здійснює тиск на Верховний Суд з метою легалізувати підкуп виборців чинним президентом Порошенком.

      Про це заявив заступник голови партії від "Батьківщини" Сергій Власенко, йдеться на сайті партії.

      Він повідомив, що в четвер, 28 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яким визнав протиправною постанову ЦВК (від 22 лютого 2019 року № 376), що передбачала відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації. По суті, йдеться про легалізацію формування оплатної "сітки агітаторів".

      Як наголосив Сергій Власенко, виграти суд і не дати Порошенку легалізувати підкуп агітаторів дозволили спільні дії команд Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко.

      "Сьогодні у ЦВК і на Банковій розпочалася істерика з цього приводу. Ми знаємо, що саме в цей момент відбувається тиск на суддів Верховного Суду з метою примусити їх скасувати законне рішення першої інстанції, – адмінсуду, який ми виграли", – наголосив він.

      Нагадаємо, що 22 лютого ЦВК ухвалила постанову (№ 376), яка передбачає відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації.

      Йдеться про витрати на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення заходів передвиборної агітації в іншому населеному пункті тощо.

      За словами Власенка, легалізувати можливість оплати роботи агітаторів ЦВК змусило викриття масштабного підкупу виборців штабом Порошенка.

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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Сергій Власенко Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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