Банкова спробує легалізувати "сітку Порошенка" через Верховний Суд, – Власенко

Банкова здійснює тиск на Верховний Суд з метою легалізувати підкуп виборців чинним президентом Порошенком.

Про це заявив заступник голови партії від "Батьківщини" Сергій Власенко, йдеться на сайті партії.

Він повідомив, що в четвер, 28 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яким визнав протиправною постанову ЦВК (від 22 лютого 2019 року № 376), що передбачала відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації. По суті, йдеться про легалізацію формування оплатної "сітки агітаторів".

Як наголосив Сергій Власенко, виграти суд і не дати Порошенку легалізувати підкуп агітаторів дозволили спільні дії команд Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко.

"Сьогодні у ЦВК і на Банковій розпочалася істерика з цього приводу. Ми знаємо, що саме в цей момент відбувається тиск на суддів Верховного Суду з метою примусити їх скасувати законне рішення першої інстанції, – адмінсуду, який ми виграли", – наголосив він.

Нагадаємо, що 22 лютого ЦВК ухвалила постанову (№ 376), яка передбачає відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації.



Йдеться про витрати на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення заходів передвиборної агітації в іншому населеному пункті тощо.



За словами Власенка, легалізувати можливість оплати роботи агітаторів ЦВК змусило викриття масштабного підкупу виборців штабом Порошенка.