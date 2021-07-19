На Банковой рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА

В Офисе Президента не оставили идею увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

На сегодня, как сообщили изданию источники на Банковой, рассматриваются 3 кандидатуры:

Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба (Кличко в свое время говорил, что его рекомендовал Ермак). Юрий Голик – один из главных координаторов и пиарщиков проекта "Большая стройка". Представитель Кабмина в Раде нардеп Елена Шуляк, которая в прошлом была не чужда строительному бизнесу.

По словам источника в Офисе Президента, еще неизвестно когда состоится окончательное решение об увольнении Кличко из КГГА, хотя вероятность этого очень высока.

Но есть юридические моменты – имеет ли право президент разделять должности городского главы и председателя КГГА. Хотя юристы на Банковой склоняются к мнению, что имеет право. Второй момент – кандидаты. Если ставить человека на должность главы КГГА, то должен быть какой-нибудь мощный кадр, который полностью обнулит Кличко, который останется мэром. Но есть сомнения, справятся ли с этой задачей кандидаты, которые сейчас рассматриваются,

– рассказал источник.

Напомним, в мае Владимир Зеленский заявил, что не доволен работой мэра Киева Виталия Кличко, но намерений снять его с должности главы КГГА глава государства не озвучил.

Более того, перед этим в подъезд к главе Киева пришли вооруженные силовики, однако они сказали, что не к нему, а к соседям.

Издание подробно писало о том, почему в дом, где живет Виталий Кличко, пришли с обыском и при чем тут Зеленский.

Затем правоохранители провели по делу о неуплате налогов обыски в офисах коммунальных предприятий Киева, подрядных им организациях, а также у соратника и кума мэра Киева Кличко Артура Палатного.