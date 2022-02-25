Банки обеспечивают бесперебойную работу отделений без угрозы жизни и здоровью людей. Кроме этого, они пытаются подкрепить банкоматы наличными.
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"Национальный банк, со своей стороны, подкрепляет наличными кассы банков и ликвидность банковской системы", – заявили в НБУ.
Наличные есть
На наличные установили временные лимиты. Снять в день можно не более 100 тысяч гривен для первоочередных нужд. Кроме этого, безналичные расчеты можно осуществлять без ограничений.
Просим сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины!
– добавили в НБУ.