Банки обеспечивают бесперебойную работу отделений без угрозы жизни и здоровью людей. Кроме этого, они пытаются подкрепить банкоматы наличными.

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"Национальный банк, со своей стороны, подкрепляет наличными кассы банков и ликвидность банковской системы", – заявили в НБУ.

Обратите внимание! Нацбанк открыл счет, по которому можно поддержать Вооруженные Силы Украины. Реквизиты по ссылке.

Наличные есть

На наличные установили временные лимиты. Снять в день можно не более 100 тысяч гривен для первоочередных нужд. Кроме этого, безналичные расчеты можно осуществлять без ограничений.

Просим сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины!

– добавили в НБУ.

Важно! Вооруженные силы Украины неустанно дают достойный отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают сокрушительные санкции на Россию.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!