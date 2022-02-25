Банки забезпечують безперебійну роботу відділень без загрози життю та здоров’ю людей. Крім цього, вони намагаються підкріпити банкомати готівкою.

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"Національний банк, зі свого боку, підкріплює готівкою каси банків та ліквідність банківської системи", – заявили в НБУ.

Зверніть увагу! Нацбанк відкрив рахунок, за яким можна підтримати Збройні сили України. Реквізити за посиланням.

Готівка є

На готівку встановили тимчасові ліміти. Зняти на день можна не більше ніж 100 тисяч гривень для першочергових потреб. Крім цього, безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень.

Просимо зберігати спокій, довіряти лише перевіреним джерелам інформації та вірити у Збройні Сили України!,

– додали в НБУ.