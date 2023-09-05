Банкротство эксвладельца Дельта Банка Лагуна – попытка избежать уплаты долгов перед государством

Бывший владелец Дельта Банка Николай Лагун имеет немало обязательств перед государством и госучреждениями. К примеру, только Ощадбанку по решению суда он должен выплатить 250 миллионов долларов.

Об этом говорится в журналистском расследовании Апостроф TV. Как Лагун решил не платить долги – рассказываем дальше.

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Адвокаты Лагуна затягивают судебный процесс

Кроме долгов перед Ощадбанком, Николай Лагун должен выплатить также 0,5 миллиарда долларов в качестве возмещения убытков за незаконный вывод средств в оффшоры, полученные в качестве рефинансирования от Нацбанка Украины. Более того, уже несколько лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается взыскать с Лагуна и топ-менеджеров банка 850 миллионов долларов.

С 2022 года эксвладелец Дельта Банка скрывается от войны и правоохранительных органов в Австрии или Монако. А по своим уголовным делам подсудимый так и не появился. Адвокаты Лагуна умело затягивают судебный процесс, отмечают журналисты.

Лагун объявил себя "неплатежеспособным" во избежание выплаты долгов

Сейчас фигурант уголовных дел, который надежно спрятал имущество и вывел из банка деньги, решил освободить себя от выплаты долгов, объявив себя "неплатежеспособным". Заметим, что это дело, в отличие от уголовных, рассматривают очень активно.

Следовательно, в Хозяйственный суд города Киева Лагун в начале августа 2023 подал заявление о "неплатежеспособности". Его принял к рассмотрению судья Пасько и назначил подготовительное заседание уже через 2 недели.

К слову, в определении, подписанном судьей Пасько, нет никакой информации о кредиторах эксвладельца Дельта Банка или о сумме его долгов. Хотя именно для этого беглый банкир и обратился в суд – чтобы "обнулить" свои колоссальные долги, отмечают журналисты-расследователи.

Кредиторы Николая Лагуна, в частности НБУ, Сбербанк, Укрэксимбанк и целый ряд физических и юридических лиц, уже почти десятилетие пытаются вернуть утраченные деньги через суд. Впрочем, приглашения на крайне важное дело Лагуна о банкротстве они так и не получили.

Понятно, что сам беглец в Хозяйственном суде Киева не явился. А слушание дела длилось всего несколько минут. Заседание перенесли на 7 сентября.

Обратите внимание, если Хозяйственный суд Киева утвердит "план реструктуризации долгов" Лагуна, тогда, в лучшем случае, беглый банкир обяжется погасить какую-то незначительную сумму долга. А по всем остальным – предложит принять решение о прощении долгов.

Следовательно, эксвладелец Дельта Банка сможет выйти "сухим из воды", а 1,5 миллиарда долларов, которые он должен государству, исчезнут с ним навсегда. В то же время, если кредиторы не согласятся – Николая Лагуна просто объявят банкротом.

И это снова выигрышный для него вариант – из-за "отсутствия имущества" его освободят от всех долгов. Все, что грозит Лагуну тогда – запятнанная деловая репутация на 3 года и обязательство письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности другим сторонам при заключении новых финансовых договоров, говорят журналисты.