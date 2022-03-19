Баннер в Хитроу: полиция Британии собирает показания международных преступлений против украинцев

В лондонском аэропорту Хитроу установили специальные баннеры. На них прибывших из Украины призывают сообщать о случаях возможных военных преступлений или преступлений против человечества.

Информацию собирает полиция Великобритании. Кроме того, люди в Хитроу могут обратиться к полицейским или работникам аэропорта, которые окажут необходимую помощь.

Заметьте Путин дал четко понять, что все мы в опасности, – Минобороны Великобритании

Баннер в лондонском аэропорту Хитроу. Служба столичной полиции собирает показания международных преступлений в отношении прибывших в страну украинцев для Международного уголовного суда,

– говорится в сообщении.



Баннер в Хитроу / "Дзеркало тижня"

Великобритания расширила санкционный список: смотрите видео