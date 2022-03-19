Баннер в Хитроу: полиция Британии собирает показания международных преступлений против украинцев
19 марта 2022 , 21:19Читати новину українською
Источник:"Дзеркало тижня"
В лондонском аэропорту Хитроу установили специальные баннеры. На них прибывших из Украины призывают сообщать о случаях возможных военных преступлений или преступлений против человечества.
Информацию собирает полиция Великобритании. Кроме того, люди в Хитроу могут обратиться к полицейским или работникам аэропорта, которые окажут необходимую помощь.
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Баннер в лондонском аэропорту Хитроу. Служба столичной полиции собирает показания международных преступлений в отношении прибывших в страну украинцев для Международного уголовного суда,
– говорится в сообщении.
Баннер в Хитроу / "Дзеркало тижня"
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