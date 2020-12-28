Российское рыболовное судно "Онега" затонуло в водах Баренцева моря 28 декабря. По предварительной информации удалось спасти лишь 2 из 19 членов экипажа. Выжившие рыбаки рассказали о стремительной катастрофе судна.

Рыбаки заявили, что по меньшей мере 1 член экипажа точно погиб. Его тело унесло в море. Об этом сообщает Интерфакс.

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Как произошла катастрофа

Спасенный рыбак отметил, что катастрофа произошла мгновенно. По его данным, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спецсредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море,

– сказал собеседник агентства.

По словам рыбаков, во время катастрофы они потеряли из виду своих товарищей.

Обратите внимание! На борту судна "Онега" находились 19 человек. Из них удалось спасти только двоих. По состоянию на 9:30 судьба еще 17 членов экипажа неизвестна. Российские СМИ пишут, что они погибли.

Что известно о катастрофе российского судна "Онега"

Катастрофа российского судна "Онега" произошла утром 28 декабря. Рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря.

По предварительной информации, причиной затопления судна стало обледенение.

К месту происшествия направили 3 спасательных судна. Они должны прибыть через 3 – 6 часов.

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