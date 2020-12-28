Все произошло мгновенно: спасенные российские рыбаки с судна "Онега" рассказали о катастрофе
Российское рыболовное судно "Онега" затонуло в водах Баренцева моря 28 декабря. По предварительной информации удалось спасти лишь 2 из 19 членов экипажа. Выжившие рыбаки рассказали о стремительной катастрофе судна.
Рыбаки заявили, что по меньшей мере 1 член экипажа точно погиб. Его тело унесло в море. Об этом сообщает Интерфакс.
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Как произошла катастрофа
Спасенный рыбак отметил, что катастрофа произошла мгновенно. По его данным, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.
Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спецсредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море,
– сказал собеседник агентства.
По словам рыбаков, во время катастрофы они потеряли из виду своих товарищей.
Что известно о катастрофе российского судна "Онега"
- Катастрофа российского судна "Онега" произошла утром 28 декабря. Рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря.
- По предварительной информации, причиной затопления судна стало обледенение.
- К месту происшествия направили 3 спасательных судна. Они должны прибыть через 3 – 6 часов.
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