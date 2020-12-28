В водах Баренцева моря 28 декабря затонуло рыболовецкое судно "Онега". На его борту было 19 рыбаков, из них удалось спасти только 2. Судьба еще 17 человек остается неизвестной, однако российские СМИ утверждают, что они погибли.

По предварительной информации, причиной затопления судна стало обледенение. Об этом сообщили в российском МЧС. Важно Российский корабль горел на Канарах, погибли моряки: видео Детали трагедии Судно "Онега" с 19 рыбаками на борту затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области России. Судно принадлежит частному лицу, приписано в Мурманске. После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия – в автоматическом и ручном режимах,

– рассказал источник Интерфаксу. Что известно о рыбаках на борту Спасатели достали из воды двух членов экипажа. Известно, что они были в гидрокостюмах. В то же время еще 17 человек пропали без вести.

двух членов экипажа. Известно, что они были в гидрокостюмах. В то же время еще 17 человек пропали без вести. К месту происшествия направили 3 спасательных судна. Они должны прибыть через 3–6 часов.

Зато российские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что 17 рыбаков погибли.​ Баренцево море, где затонул корабль: карта