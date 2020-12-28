У водах Баренцового моря 28 грудня затонуло риболовецьке судно "Онега". На його борту було 19 рибалок, з них вдалося врятувати лише 2. Доля ще 17 людей залишається невідомою, однак російські ЗМІ стверджують, шо вони загинули.

За попередньою інформацією, причиною затоплення судна стало обмерзання. Про це повідомили у російському МНС. Важливо Все сталося миттєво: врятовані російські рибалки з судна "Онега" розповіли про катастрофу Деталі трагедії Судно "Онега" з 19 рибалками на борту затонуло в акваторії Баренцева моря поблизу Нової Землі Архангельської області Росії. Судно належить приватній особі, приписано в Мурманську. Після краху екіпаж подав кілька сигналів лиха – в автоматичному і ручному режимах,

– розповіло джерело Интерфаксу. Що відомо про рибалок, що були на борту Рятувальники дістали з води двох членів екіпажу. Відомо, що вони були у гідрокостюмах. Водночас ще 17 людей зникли безвісти.

двох членів екіпажу. Відомо, що вони були у гідрокостюмах. Водночас ще 17 людей зникли безвісти. До місця події направили 3 рятувальних судна. Вони повинні прибути через 3 – 6 годин.

Натомість російські ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджують, що 17 рибалок загинули. Баренцове море, де затонув корабель: карта