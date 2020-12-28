Все сталося миттєво: врятовані російські рибалки з судна "Онега" розповіли про катастрофу
Російське риболовецьке судно "Онега" затонуло у водах Баренцового моря 28 грудня. За попередньою інформацією вдалося врятувати лише 2 з 19 членів екіпажу. Рибалки, що вижили, розповіли про стрімку катастрофу судна.
Рибалки заявили, що щонайменше 1 член екіпажу точно загинув. Його тіло віднесло в море. Про це повідомляє Интерфакс.
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Як сталася катастрофа
Врятований рибалка зазначив, що катастрофа сталася миттєво. За його даними, екіпаж не встиг скористатися рятувальними засобами.
Катастрофа сталася в сильний шторм, коли екіпаж піднімав мережу з уловом. Всі були в гідрокостюмах, але скористатися спецзасобами не встиг ніхто. Людей буквально змило з палуби в море,
– сказав співрозмовник агентства.
За словами рибалок, під час катастрофи вони втратили з поля зору своїх товаришів.
Що відомо про катастрофу російського судна "Онега"
- Катастрофа російського судна "Онега" сталася зранку 28 грудня. Риболовецьке судно затонуло в акваторії Баренцевого моря.
- За попередньою інформацією, причиною затоплення судна стало обмерзання.
- До місця події направили 3 рятувальних судна. Вони повинні прибути через 3 – 6 годин.
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