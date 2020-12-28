Російське риболовецьке судно "Онега" затонуло у водах Баренцового моря 28 грудня. За попередньою інформацією вдалося врятувати лише 2 з 19 членів екіпажу. Рибалки, що вижили, розповіли про стрімку катастрофу судна.

Рибалки заявили, що щонайменше 1 член екіпажу точно загинув. Його тіло віднесло в море. Про це повідомляє Интерфакс.

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Як сталася катастрофа

Врятований рибалка зазначив, що катастрофа сталася миттєво. За його даними, екіпаж не встиг скористатися рятувальними засобами.

Катастрофа сталася в сильний шторм, коли екіпаж піднімав мережу з уловом. Всі були в гідрокостюмах, але скористатися спецзасобами не встиг ніхто. Людей буквально змило з палуби в море,

– сказав співрозмовник агентства.

За словами рибалок, під час катастрофи вони втратили з поля зору своїх товаришів.

Зверніть увагу! На борту судна "Онега" перебували 19 людей. З них вдалося врятувати лише двох. Станом на 9:30 доля ще 17 членів екіпажу невідома. Російські ЗМІ пишуть, що вони загинули.

Що відомо про катастрофу російського судна "Онега"

Катастрофа російського судна "Онега" сталася зранку 28 грудня. Риболовецьке судно затонуло в акваторії Баренцевого моря.

За попередньою інформацією, причиною затоплення судна стало обмерзання.

До місця події направили 3 рятувальних судна. Вони повинні прибути через 3 – 6 годин.

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