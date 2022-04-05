Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заметил, что этих людей объявят персонами нон грата. Они участвуют в деятельности, которая противоречит их дипломатическому статусу.

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Я принял решение признать персонами нон грата нескольких сотрудников постоянного представительства России при ЕС за участие в деятельности, которая противоречит их дипломатическому статусу,

– подчеркнул Боррель.

Также главный дипломат ЕС собирается вскоре посетить Киев. В украинскую столицу Боррель прибудет вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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