Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зауважив, що цих людей оголосять персонами нон грата. Вони беруть участь у діяльності, яка суперечить їхньому дипломатичному статусу.
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Я ухвалив рішення визнати персонами нон грата кілька співробітників постійного представництва Росії при ЄС за участь у діяльності, яка суперечить їх дипломатичному статусу,
– наголосив Боррель.
Також головний дипломат ЄС збирається невдовзі відвідати Київ. До української столиці Боррель прибуде разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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