На протяжении суток российские оккупанты произвели обстрелы Барвенкового. Целью врага стали жилые дома.

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Последствия обстрела

Снаряды врага повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Жителей города призывают записываться на эвакуацию поездами, ведь ситуация может повториться.

Кроме того, ОВА просит позаботиться о безопасности жителей Лозовой. Через населенный пункт курсируют бесплатные поезда.