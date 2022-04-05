Впродовж доби російські окупанти здійнили обстріли Барвінкового. Ціллю ворога стали житлові будинки.

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Наслідки обстрілу

Снаряди ворога пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителів міста закликають записуватися на евакуацію потягами, адже ситуація може повторитися.

Окрім того, ОВА просить подбати про свою безпеки мешканців Лозової. Через населений пункт курсують безкоштовні поїзди.

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