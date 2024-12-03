Есть два варианта, как Путин может действовать относительно ситуации в Сирии. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Как может действовать Путин

Александр Коваленко отметил, что первый вариант развития событий – Путин может попытаться помочь Башару Асаду. Это вполне возможно, но это будет требовать ресурсов.

Лишних ресурсов у Путина нет. Поэтому он вынужден будет какой-то ресурс оттягивать из зоны боевых действий в Украине. Для нас это, безусловно, плюс. Вероятность этого все-таки есть, но не настолько велика, как второй вариант,

– предположил он.

Второй вариант – Путин не будет ничего делать по Сирии. Он может лишь выразить обеспокоенность относительно этой ситуации. Это для Украины также неплохо, даже если не будут оттягиваться российские войска из зоны боевых действий в Украине и не будет их передислокации в Сирию. То, что Путин бросает своих ключевых союзников на произвол судьбы – это сигнал на фоне того, что Россия не имеет никакого оперативно-тактического уровня победы на поле боя в Украине.

"Сирия демонстрирует, что до конца никто (Путин – 24 Канал) ни с кем не будет. Потому что нет ресурса, возможностей, сил и средств, чтобы продолжать эти боевые действия в Сирии, которая стала показательным пропагандистским шаблоном для России. И это серьезные репутационные потери, которые будет иметь Россия накануне инаугурации Дональда Трампа", – подчеркнул военный обозреватель.

Сейчас Россия пытается сделать все, чтобы накануне инаугурации Дональда Трампа продемонстрировать, что она якобы может продолжать воевать, что у нее достаточно ресурсов, что она может наступать. На самом деле россияне сейчас не выполняют поставленных задач в Украине. В Сирии оккупанты также имеют репутационные потери.

Как можно вести переговоры о каком-то мире на условиях этой страны, которая все теряет и не может продолжать воевать? Это страна, которую надо просто добить. Ведение с ней каких-то мирных переговоров – это, мягко говоря, не для президента, который основным своим слоганом ставит "Make America Great Again",

– добавил Коваленко.

Ким Чен Ыну стоит задуматься

Лидер КНДР Ким Чен Ын и Путин в 2024 году подписали договор. В соглашении говорится о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей". Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" заметил, что Сирия демонстрирует, что Кремль совсем не готов помогать своим союзникам.

Если завтра что-то начнется в Северной Корее, какие-то коалиционные силы начнут зачистку КНДР от режима Ким Чен Ына, то Россия поможет? По Сирии уже все могут увидеть, что нет. То есть это еще один репутационный удар по Путину и в целом по репутации России как страны, которая может представлять какую-то конвенционную угрозу,

– сказал Коваленко.