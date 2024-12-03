Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу" и OSINT-аналитиков.

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Как российский флот бежит из Сирии

Журналисты отметили, что, как показывает сравнение спутниковых снимков за 1 и 3 декабря, базу военно-морского флота России в сирийском Тартусе за 2 дня покинули сразу несколько российских кораблей.

Несколько российских кораблей могли покинуть Тартус / Фото из аккаунта MT Anderson в соцсети Х

Среди них, как пишет в соцсети Х OSINT-аналитик MT Anderson, два многоцелевых фрегата, "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко", сторожевой корабль "Адмирал Григорович", морской танкер "Вязьма" и средний морской танкер "Ельня".

Российские корабли бегут из порта в Тартусе в Сирии / Видео "Радио Свободы"

По данным OSINT-аналитика Droxford Maritime, средний танкер Балтийского флота "Ельня" вышел из Тартуса утром в понедельник. Аналитик отметил, что чудно, скорее всего, должен покинуть Средиземное море, а его переброска может быть связана с ухудшением военной ситуации в Сирии.

Российское судно "Ельня" покидает порт в Сирии / Фото из аккаунта Droxford Maritime в соцсети Х

Также в Тартусе, по словам Droxford Maritime, находится и подводная лодка "Новороссийск". Покинула ли она базу – пока неизвестно.

Чего Россия боится относительно своих военных судов в Сирии

OSINT-аналитик H I Sutton написал в материале издания Naval News, что российская база в Тартусе оказалась под угрозой из-за наступления повстанческих сил, которые ведут войну против режима Башара Асада. Он считает, что Россия начала принимать меры, а судно "Ельня", которое вывели, имеет важное значение для российских сил в Средиземном море.

Аналитик отметил, что переброска Россией подкрепления в Тартус будет затруднена.

В то же время в украинском OSINT-проекте Frontelligence Insight отметили, что после захвата Алеппо в выходные сирийские повстанцы продолжили наступать в направлении города Хама. В случае дальнейшего продвижения повстанцев в сторону города Хомса, расположенного к югу от Хамы, российская военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим могут оказаться отрезанными от остальной территории, находящейся под контролем властей Сирии.

H I Sutton также напомнил, что Россия разместила военные корабли в Тартусе в 2012 году после начала войны в Сирии. Перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году Кремль усилил присутствие судов в Тартусе для сдерживания сил НАТО в Средиземном море. По оценке аналитика, возможное оставление базы в Тартусе будет иметь геополитические последствия, которые трудно прогнозировать.