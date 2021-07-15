Відтоді ці слова стали використовувати лідери різних країн, топменеджери компаній і всі ті, хто хоче підкреслити важливість захисту культури. Адже саме культура є тим самим критерієм ідентичності, яка відрізняє нас від інших народів.

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Та що тут казати? Навіть Володимир Зеленський у 2020 році на врученні шевченківської премії процитував Вінстона Черчилля. Але, на жаль, для нашого президента цей вислів не є кредо чи фундаментом його політики, а всього лише словами.

Адже наразі в Україну продовжують приїжджати російські співаки, які досі не можуть чітко відповісти на питання, чий Крим, або визнати, що на Донбасі йде війна і аж ніяк не громадянська, а розв'язана Росією, політику якої вони таким своїм мовчанням підтримують.

Метаморфози російських артистів

Так, нещодавно у Києві все ж таки відбувся концерт російського репера Василя Вакуленка, відомого як Баста. Того репера, який досі не може визначитись, чий Крим і що відбувається на Сході України. Але водночас для нього цілком нормально приїжджати до нас додому і заробляти у нас, адже він за мир – а це дуже зручна позиція.



Баста на концерті в Києві / Скриншот з інстаграму Вакуленка

Метаморфози в Україні трапились і з іншим російським співаком – Філіпом Кіркоровим. Спочатку наш Мінкульт вніс його до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Ініціювала це наша ж Служба безпеки України – на підставі концертів, які Кіркоров давав в Криму, під час яких він висловлювався на підтримку окупації півострова Росією. Наприклад, у своєму дописів в інстаграмі він сказав, що Крим – це його улюблене місце в Росії.

Але далі щось пішло не так. З цього списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну, Кіркорова згодом забрали. Чому? Бо в СБУ передумали і відкликали свій лист.

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Також завдяки такій вдалій політиці українського керівництва та СБУ у нас на фестивалі Atlasweekend виступив Валерій Меладзе – той, який співає про циганку Серу.

Цей співак вкурвлює мене тим, що як і інші згадані мною музиканти, він досі уникає прямої відповіді на запитання про Крим і про війну на Сході, яку розпочала Росія.

Він же, як писали у ЗМІ, наприкінці травня 2021 року виступив на концерті у Білорусі, який відбувався під егідою старшого сина Олександра Лукашенка – Віктора.

Не дивлячись на протести окремих громадських організацій, організатори фестивалю від своїх планів не відмовились. Пояснили це тим, що Меладзе в Україні – дуже популярний співак. Але під час виступу російського виконавця стався один інцидент, на який я не міг не звернути увагу.

Інцидент на Atlas Weekend

На концерт прийшов хлопець, з червоно-чорним прапором – так висловив свій протест проти виступу Меладзе. Охоронці фестивалю побачили в ньому порушника і намагалися вивести із концерту.



На виступі Меладзе хлопець висловив протест / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Ви країну не переплутали? Що це взагалі таке? Якби не журналісти, які все це знімали – хлопця б вивели, і все. І ніхто б про це не дізнався. І саме тут виникає моє найголовніше запитання – до організаторів, до СБУ, до президента, врешті-решт. Як треба правильно реагувати на таке:

якщо на концерті палять фаєри – це ледь не заворушення;

закидують яйцями і фарбують стіни – вандали;

якщо, не дай Боже, комусь дали в бороду – це ультраправі неонацисти.

Але водночас коли одна людина виходить із прапором на знак протесту – то його вважають порушником і його конче потрібно вивести. Бо що, це загрожує виступу чи особисто співаку?

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Аналізуючи все побачене, мушу констатувати, що мирний протест, схоже, в Україні не є дієвим. Я – за закон, але коли закон не працює, коли несправедливість починає брати верх, то обов'язок кожного справжнього громадянина – діяти відповідно до цих обставин.

А керівництву країни, СБУ я хотів би порадити все-таки визначитись зі стратегією політики національної безпеки. Адже пускаючи російських виконавців в нашу країну – країну з окупованим Кримом та охопленою війною, ви, таким чином, пропагуєте російський порядок денний і російський контент взагалі. А це якраз не в інтересах України, вам не здається?