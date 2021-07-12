Однак артисту все ж дозволили взяти участь в "Атласі" та навіть посилили охорону. Її було у кілька разів більше, ніж під час виступів інших виконавців.

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Намагалися вивести хлопця з червоно-чорним прапором

На фестиваль того дня прийшов молодий чоловік з червоно-чорним прапором. Він мирно стояв, загорнувшись у стяг Української повстанської армії.

Проте, сек'юріті, які проявляли надмірну активність, намагалися силою вивести чоловіка.

Українець розповів, що у цей спосіб хотів виявити свій мирний протест проти концерту Меладзе. Сподівався, що таких невдоволених, як він буде більше.

Відчуй себе чужим у своїй же країні. Цей хлопець прийшов з одиночним пікетом на концерт росіянина Меладзе на Atlas Weekend у Києві. Він не чіпав нікого. Просто стояв з червоно-чорним стягом,

– написав Сергій Стерненко у телеграмі.