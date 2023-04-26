Оккупанты из батальона "Поток" записали из Бахмута обращение к Путину, в котором пожаловались на главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Важно, что эти военные связывают с Газпромом.
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"Интриги" и "баталии" в лавах врага
Собственно, рассказали наемники, что благодаря Вооруженным Силам Украины им пришлось покинуть позиции. В то же время они недовольны, потому что командование ЧВК "Вагнера" – в частности, Пригожин – блокировало отход и даже якобы даже угрожало расправой.
С комментарием на этот "курьез" не заставил себя ждать сам глава террористов. Он заявил, что в Кремле поняли, что могут зарабатывать на войне, потому и начали создавать всевозможные так называемые частные военные компании.
Газпромовский ЧВК отдал ВСУ "добытые кровью вагнеров позиции" и сбежал из передовой. Оправданием своих действий "Поток" считает, что они добровольцы: хотим – пришли на фронт, хотим – ушли с фронта. Молодцы. С такими друзьями и врагов не надо,
– сказал Пригожин.
"Поток" недоволен Пригожиным, а Пригожин – "Потоком": просматривайте видео из сети
Кроме того, представитель ЧВК "Вагнера" решил упрекнуть своих "собратьев" в том, что они сдали позиции.
Соседи, стоявшие у нас на флангах, газпромовский ЧВК, в полном составе ночью бросила свои позиции, оружие и с*ба**ся оттуда, как с*ани твар*ки. Приходится затыкать дыры своими силами. Вот и сбежал голубой поток,
– заявил пес Пригожина.
Наемник ЧВК "Вагнера" жалуется на "Поток": смотрите видео с телеграм-каналов
Шойгу и Пригожин
Ссоры внутри вражеских сил – это конечно то, что на руку Украине, однако расслабляться не стоит, ведь несмотря на недоразумения и конфликты, минобороны России во главе с Шойгу и лидер ЧВК "Вагнера" Пригожин работают на уничтожение нашего государства.
В то же время в Институте по изучению войны считают, что между батальонами финансиста террористов и главой МО существуют многочисленные контракты на поставку разнообразного вооружения.