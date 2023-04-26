Окупанти з батальйону "Поток" записали з Бахмута звернення до Путіна, у якому поскаржилися на главу ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Важливо, що цих військових пов'язують з Газпромом.

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"Інтриги" та "баталії" в лавах ворога

Власне, розповіли найманці те, що завдяки Збройним Силам України їм довелось покинути позиції. Водночас вони не задоволені, бо командування ПВК "Вагнера" – зокрема Пригожин – блокувало відхід та навіть нібито навіть погрожувало розправою.

З коментарем на цей "курйоз" не забарився сам глава терористів. Він заявив, що у Кремлі зрозуміли, що можуть заробляти на війні, тому й почали створювати різноманітні так звані приватній військові компанії.

Газпромівська ПВК віддала ЗСУ "здобуті кров'ю вагнерів позиції" та втекла з передової. Виправданням своїх дій "Поток" вважає те, що вони добровольці: хочемо прийшли на фронт, хочемо – пішли з фронту. Молодці. З такими друзями та ворогів не треба,

– сказав Пригожин.

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Окрім того, представник ПВК "Вагнера" вирішив дорікнути своїм "побратимам" у тому, що вони здали позиції.

Сусіди, які стояли у нас на флангах, газпромівська ПВК, у повному складі вночі кинула свої позиції, зброю і с*ба**ся звідти, як с*ані твар*ки. Доводиться затикати дірки самотужки. Ось і втік блакитний потік,

– заявив пес Пригожина.

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Шойгу та Пригожин

Сварки всередині ворожих сил – це звісно те, що на руку Україні, однак розслаблятися не варто, адже, попри непорозуміння та конфлікти, міноборони Росії на чолі з Шойгу та лідер ПВК "Вагнера" Пригожин працюють на знищення нашої держави.

Водночас в Інституті з вивчення війни вважають, що між батальйонами фінансиста терористів та главою МО існують численні контракти на постачання різноманітного озброєння.