Аналітики зазначають, що Пригожин спростував оцінку ISW від 22 квітня про обмежені покращення відносин ПВК "Вагнера" з російським військовим командуванням напередодні майбутнього контрнаступу ЗСУ. Однак, де-факто все вказує на протилежне.

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"Пригожину необхідно зберегти прихильність і підтримку Кремля"

Раніше ISW оцінювало, що російське військове командування могло частково виправити свої напружені відносини з Пригожиним, аби переконати Путіна припинити наступальні операції напередодні запланованого українського контрнаступу.

Аналітики також спостерігали різку зміну в характері публічної взаємодії ватажка вагнерівців з міноборони та Кремлем ще на початку квітня. Пригожин сказав, що оцінка ISW нібито є "фейком", зазначивши, що він буцімто "не проміняє амуніцію для своїх хлопців навіть на дружбу з богом".

Однак, постійні заяви про неприязнь до військового керівництва суперечать зміні риторики Пригожина, а також раптовому надходженню артилерійських боєприпасів після "місяців голоду" в Бахмуті, зазначають в Інституті вивчення війни.

РосЗМІ повідомили, що компанії Пригожина отримали рекордний дохід у 2022 році за контрактами з міноборони, попри його суперечку з Шойгу. Пригожин неодноразово визнавав співпрацю з військами, підпорядкованими міноборони, та отримує мобіків для підсилення своїх флангів. Окрім того, аналітики припускають, що Пєсков заявляв, нібито його син воював разом з вагнерівцями, можливо, для підвищення і демонстрації лояльності "кухаря" Путіна до Кремля.

Усі ці фактори вказують на те, що Пригожину, всупереч його заявленій незалежності та гордості, необхідно зберегти прихильність і підтримку Кремля та Міноборони Росії, щоб підтримувати свої операції,

– підкреслили в ISW.

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Пригожин може мати покровителя у міноборони

Раніше в ISW повідомляли, що Пригожин нещодавно заговорив про нібито необхідність завершення війни, бо такі дії Кремля підуть на користь державі-агресорці. Ба більше, засновник ПВК "Вагнера" міг знайти "покровителя" в російському міноборони, що підтримує тимчасове заморожування бойових дій.