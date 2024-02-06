Мужчина возглавлял штурмовую роту "Гонор". В частности, он занимал и другие руководящие должности.

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Батальон "Волки Да Винчи" сообщил о новом назначении

Сергей Филимонов проявил себя как стойкий воин, тщательный военный стратег и талантливый командир. Коллектив батальона "Волки Да Винчи" поздравляет нового командира и желает успехов в освобождении нашей земли от оккупанта.

Это большая ответственность и вызов судьбы – вести в бой людей под флагом, что несет имя моего друга и учителя Дмитрия Коцюбайло, которого вся нация знает по позывному Да Винчи,

– сказал Сергей.

Одновременно с назначением, батальон объявляет массовый призыв новых воинов в свои ряды. Чтобы присоединиться к батальону, нужно заполнить анкету, пройти собеседование и обучение.

Мы дорожим достоинством каждого, кто готов с оружием в руках защищать Родину. От себя обещаем лучший инструктаж, современные методы ведения боя и широкие перспективы карьерного роста,

– добавил новоизбранный командир.

Обратите внимание! Эксклюзивно в комментарии для 24 Канала пресс-служба батальона "Волки Да Винчи" сообщила о присоединении к 59 отдельной мотопехотной бригаде.

Сергей Филимонов рассказал о своем новом назначении: смотрите видео

Подробнее о Филимонове

Сергей Филимонов – офицер ВСУ, общественный деятель и лидер неформального движения "Гонор". Являлся активным участником Революции Достоинства. Боевой путь начал добровольцем в 2014 году.

Тогда участвовал в освобождении Мариуполя, прошел Иловайск и другие горящие точки. В 2022 году присоединился к Волкам, где возглавил штурмовую роту "Гонор" и занимал другие руководящие должности.

До полномасштабного вторжения активно участвовал в общественной деятельности, в частности, активно боролся с хищной застройкой и полицейским произволом. Организовывал уличные протесты в поддержку инициатив "Кто заказал Катю Гандзюк", "Стерненку волю", "Защитим Протасов Яр", "Зоозахист" и другие. В 2021 году был основателем Академии Уличного Протеста.

За неделю до начала полномасштабного вторжения в прокат вышел фильм "Носорог" Олега Сенцова, где Сергей сыграл главную роль, за что получил несколько международных наград.

Что известно о батальоне

В батальоне "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайла рассказали, что они являются добровольческим подразделением, стоящим на защите независимости Украины. Они являются настоящим боевым братством, последовательно и эффективно уничтожающим многовекового врага нашего народа.

Сегодня мы являемся одним из опытных и эффективных боевых подразделений в Вооруженных силах Украины. Наш опыт и навыки, совмещенные с возможностями современного оружия, ежедневно приближают украинскую нацию к победе,

– сказали в батальоне.

История батальона тесно связана с фигурой основателя и первого командира батальона, вдохновляющим нас на подвиги человеком, героем Украины, легендой и другом – Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом.

Под руководством Дмитрия первая штурмовая рота в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор". С 2014 года участвовала в самых горячих точках фронта в Донецкой и Луганской областях. В частности, в Степановке, Савур-Могиле, Карловке, Песках, Авдеевке, Старогнатовке, Каменце, Красногоровке, Донецке.

Также защитники участвовали в боях за район шахты "Бытовка" и Донецкий аэропорт. Именно благодаря Да Винчи подразделение стало одним из самых эффективных в стране.

С началом полномасштабного вторжения 1 отдельная штурмовая рота ДУК ПС стала батальоном "Волки Да Винчи", официально вступившей в ряды ВСУ. Защитники участвовали в боях за Донецкую область – в Соледаре, Берестовом, Угледаре, Серебрянке, Владимировке и Бахмуте.

В частности, они защищали нашу землю в Луганской области – в Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке, Кременной. Также принимали участие в освобождении Харьковской области – Балаклеи, Изюма, Купянска, Боровой.

Да Винчи погиб в марте 2023 года в районе Бахмута в результате вражеского артобстрела. Впрочем, бойцы и дальше ежедневно доказывают, что достойны продолжать его дело.