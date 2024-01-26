Андрей Садовый рассказал, что город уже имеет хороший опыт сотрудничества с "Волками Да Винчи". Речь идет о направлении реабилитации и протезирования.

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Батальон "Волки Да Винчи" теперь официально во Львове. У нас уже есть хороший опыт сотрудничества с батальоном по реабилитации и протезированию. А сегодня открыли первый в Украине центр рекрутинга в героический батальон,

– подчеркнул мэр Львова.

Центр рекрутинга расположен вблизи Площади Рынок. Там все желающие могут узнать о вакансиях, выбрать для себя желаемую и сразу пройти собеседование. Больше информации можно получить по номеру 0800400403.

Ценности батальона

Сергей Филимонов– заместитель начальника по разведке батальона "Волки Да Винчи"– подчеркнул, что война России с Украиной будет продолжаться еще долго. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы остановить врага. Для этого нужны люди.

Филимонов подчеркнул, что главное для него– мотивация людей. Чем раньше украинцы начнут подготовку и выберут свое подразделение, тем дальше им будет легче адаптироваться.

Кроме того, Филимонов рассказал, что "Волки Да Винчи" ценят человеческие жизни. Подразделение очень эффективно, в частности, благодаря тому, что применяет современные подходы и технологии. Никакой "советщине" там не место.