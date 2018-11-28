"Батькивщина" будет контролировать законность действий президента во время военного положения

"Батькивщина" будет следить, чтобы президент использовал военное положение для укрепления обороноспособности и не допускал чрезмерного и необоснованного нарушения прав людей и ограничения их свобод.

Об этом заявил заместитель главы партии, народный депутат Сергей Власенко в эфире телеканалу "UA: Первый", сообщает сайт партии.

"Батькивщина" будет мониторить и докладывать обществу, что именно президент сделал для отпора вооруженной агрессии, имея такой инструмент как военное положение в десяти областях страны", – отметил парламентарий.

Власенко подчеркнул, что политическая сила Юлии Тимошенко также "будет безотлагательно реагировать на любое ущемление прав людей, которое будет выходить за рамки необходимых мер в этих областях".

Мы посмотрим, как президент будет использовать механизм военного положения, потому что скальпель в руках хирурга – это еще не результат операции,

– добавил народный депутат.

Сергей Власенко напомнил, что 26 ноября Порошенко "пришел в парламент с указом, который мог втянуть Украину в диктатуру".

"Поэтому Верховная Рада и пыталась защитить демократические основы украинского государства. Все три часа, когда продолжались переговоры с лидерами фракций, Юлия Тимошенко говорила об одном: статью 3 президентского указа, где были перечислены ограничения прав людей", – обратил внимание представитель "Батькивщины".

Депутат также отметил, что "нет доверия к президенту Порошенко, который все 5 лет торговал с РФ, получил свои дивиденды, является бизнес-партнером Медведчука и назначил его в трехстороннюю контактную группу".